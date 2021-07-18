加州2年將花48億 安置遊民 洛杉磯獲1.4億最多

洛杉磯遊民在旅遊景點威尼斯海灘（Venice Beach）安營紮寨。（KTLA）

加州 立法機關15日通過新一輪加州預算 ，預計兩年內花費創紀錄的48億元，以緩解無家可歸問題。一旦州長紐森 （Gavin Newsom）將這些計畫簽署成法律，將是加州迄今為止最大的財政承諾，幫助無足夠和安全住房者。其中，洛杉磯將獲得最大筆撥款，約1億4360萬元，聖地牙哥2730萬元。

在上個月達成的一項協議，紐森和州議會同意擴大去年財政計畫，運用聯邦新冠肺炎救助資金，將前酒店改造為永久性住房，並在兩年內，向地方政府額外提供20億元。

這是在加州創紀錄的現金盈餘，和聯邦疫情救助資金推動下，分配2626億元加州預算過程的一部分。

新的州預算中，還包括100億元住房支出，其中17億5000萬元用於經濟適用住房建設，數百萬元租金援助、抵押援助和首次購屋者的援助等。

根據官方但並非完全準確的統計，加州預估有16萬無家可歸者，這一人口過去五年增長39%以上，對低收入的非裔和拉丁裔尤為嚴重。

隨著近年來無房和生活在極度貧困中的人數不斷增加，加州提供的援助也穩定增加，除城市中心外，也包括小型農村社區，過去三年提供的金額達15億元。

以下是新通過資金的使用方式：

向地方政府提供22億元，主要是針對無家可歸者住房、援助和預防計畫。市、縣和地方公、私無家可歸服務團體，未來12個月內將獲得10億元，並在下一年7月開始的財政年度中額外獲得10億元。

這筆錢用於無家可歸者租金補貼、永久性住房和庇護所等。

擁有至少30萬居民的城市，將在兩年內獲得總計3億3600萬元資金，「持續護理」（continuums of care）機構將獲得2億4000萬元，加州各縣將獲得總資金2億2400萬元。原住民部落也首次可獲得最高達2000萬元補助。

任何城市都不能獲得超過45%資金，這一上限將使洛杉磯分額減少1300萬元，此舉在替基礎設施不大完善的小城市保留資金。

在加州最大的13個城市中，洛杉磯獲得最大撥款（1億4360萬元），聖荷西居次（2920萬元），接著是聖地牙哥2730萬元。

加州政府也制定新的監督措施。各單位需在9月15日前申請獲得20%資金分配，要獲得其餘部分，各縣市需在2022年6月30日前，向州無家可歸者協調和融資委員會提交行動計畫，詳細說明社區無家可歸人口的規模，有關服務對象和預期對象的三年人口統計數據與成果。

地方官員也將被要求提供證明，是否可在2025年6月前實現成果目標。做到的社區將有資格獲得1億元獎金。

此外，加州政府在本財政年度批准14億5000萬元，2022-23年批准13億元的聯邦援助計畫資金，用於Homekey計畫第二階段。

該計畫是紐森在疫情期間制定，替各縣市提供7億5000萬元聯邦新冠肺炎救濟資金，以購買旅館、汽車旅館和其他永久建築，改造無家可歸者臨時與永久住房。

這筆資金將用於購買獨立屋、住宅護理設施或預售屋，租賃物業等。迄今為止，該計畫已在加州120個地點建造近6000個新單位。