我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

移民法官恢復「行政關停」權 無證客受益

記者王若然／洛杉磯報導
聯邦司法部長加蘭德（Merrick Garland）。（美聯社）
聯邦司法部長加蘭德（Merrick Garland）。（美聯社）

聯邦司法部長加蘭德（Merrick Garland）15日宣布，恢復移民法官可暫停移民案的權利。對此，有移民律師認為，這將使包括不少華人在內，至少三分之一「受困於」移民法庭、上訴法庭，辦理移民的人受益。

加蘭德這一舉措推翻了川普時期移民法官無權暫停移民案的決定。曾擔任移民檢察官多年的移民律師姜國棟表示，暫停移民案被稱作「行政關停」（administrative closure）。任何在移民法庭，上訴法庭中的移民案，都可以要求法官行政關停案子；行政關停是無限期地暫停案件審理。

一些民眾在這期間可以有別的打算，如結婚拿綠卡，在美生的子女滿21歲給父母申請綠卡等。這相當於給他們開了一條「後路」。而案子關停過程中，涉事民眾還可以繼續維持一些福利，如繼續拿工卡，在美國工作。

姜國棟說，這一決議無疑是對移民的仁慈。司法部決定會惠及成千上萬西裔無證客不說，不少華人也將受益。該政令一出，估計至少三分之一的移民案會受益於此。

他說，該政令給面臨可能將被遞解出境的人一線希望。例如犯了輕罪面臨綠卡被撤銷，在法庭申請無限期行政關停，就可避免風險。還有辦理政治庇護因通過的希望不大，案子到上訴法庭，可以申請行政關停，這樣當事人可以繼續拿工卡，直到通過其他途徑拿到綠卡。

目前全美積壓的移民案件超過百萬。川普政府期間取消移民法官的行政關停權，使移民案陡增。根據紐約州雪城大學(Syracuse University)數據，自2018年財年，待審理移民案數量上升74%至130萬。而移民案件的擠壓致使當事人要等很多年才輪到一次聽證。

批評者則認為，在此政策下，會給那些正在打移民官司的人過多的留美時間。但也有移民法官表示，法官理應有選擇關閉某些案子的權利，如此可以將精力放在更重要的案子上。

移民法庭是美國司法部的一部分，因此移民法官也要聽從司法部的決議。

移民 司法部 綠卡

上一則

全美確診增70% CDC專家：打疫苗唯一解方

下一則

受惠防疫 有人綠卡免面試 連是否是中國共產黨都不問了

延伸閱讀

民眾直呼神奇 綠卡面試減少 是否中共黨員都不問

民眾直呼神奇 綠卡面試減少 是否中共黨員都不問

司法部長翻轉川普命令 允審查移民案件

司法部長翻轉川普命令 允審查移民案件
ICE局長提名人參院聽證：不會終止遣返計畫

ICE局長提名人參院聽證：不會終止遣返計畫
比利時無證移民 「縫嘴絕食」求身分合法化

比利時無證移民 「縫嘴絕食」求身分合法化
8月移民排期 職業移民第二優先前進4個多月

8月移民排期 職業移民第二優先前進4個多月
8月移民排期 職業移民第二優先前進4個多月

8月移民排期 職業移民第二優先前進4個多月

熱門新聞

南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX視頻截圖）

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

2021-07-14 15:46
加州州長紐森。（加州州長辦公室）

紐森簽署加州重振預算案 年收不到7.5萬 補貼600元

2021-07-14 02:20
洛杉磯縣衛生局15日建議居民謹慎考慮前往美國新冠病毒傳播率最高的州，包括臨近的內華達州，和佛羅里達州。（記者張宏／攝影）

加州洛縣府呼籲去這些州要三思....新冠病毒傳播率最高

2021-07-15 15:36
來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

2021-07-10 02:20
兩名學員Amy、Anna等人到警局報警。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／200華生學按摩失百萬學費 還被威脅遣回國

2021-07-10 14:15
加州發布節電警報。（檔案圖）

加州發布周一節約用電警報 自午後4時至晚9時生效

2021-07-12 15:45

超人氣

更多 >
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」
家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」

家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」
抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名