移民法官恢復「行政關停」權 無證客受益

聯邦司法部長加蘭德（Merrick Garland）。（美聯社）

聯邦司法部 長加蘭德（Merrick Garland）15日宣布，恢復移民 法官可暫停移民案的權利。對此，有移民律師認為，這將使包括不少華人在內，至少三分之一「受困於」移民法庭、上訴法庭，辦理移民的人受益。

加蘭德這一舉措推翻了川普時期移民法官無權暫停移民案的決定。曾擔任移民檢察官多年的移民律師姜國棟表示，暫停移民案被稱作「行政關停」（administrative closure）。任何在移民法庭，上訴法庭中的移民案，都可以要求法官行政關停案子；行政關停是無限期地暫停案件審理。

一些民眾在這期間可以有別的打算，如結婚拿綠卡 ，在美生的子女滿21歲給父母申請綠卡等。這相當於給他們開了一條「後路」。而案子關停過程中，涉事民眾還可以繼續維持一些福利，如繼續拿工卡，在美國工作。

姜國棟說，這一決議無疑是對移民的仁慈。司法部決定會惠及成千上萬西裔無證客不說，不少華人也將受益。該政令一出，估計至少三分之一的移民案會受益於此。

他說，該政令給面臨可能將被遞解出境的人一線希望。例如犯了輕罪面臨綠卡被撤銷，在法庭申請無限期行政關停，就可避免風險。還有辦理政治庇護因通過的希望不大，案子到上訴法庭，可以申請行政關停，這樣當事人可以繼續拿工卡，直到通過其他途徑拿到綠卡。

目前全美積壓的移民案件超過百萬。川普政府期間取消移民法官的行政關停權，使移民案陡增。根據紐約州雪城大學(Syracuse University)數據，自2018年財年，待審理移民案數量上升74%至130萬。而移民案件的擠壓致使當事人要等很多年才輪到一次聽證。

批評者則認為，在此政策下，會給那些正在打移民官司的人過多的留美時間。但也有移民法官表示，法官理應有選擇關閉某些案子的權利，如此可以將精力放在更重要的案子上。

移民法庭是美國司法部的一部分，因此移民法官也要聽從司法部的決議。