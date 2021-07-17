全美確診增70% CDC專家：打疫苗唯一解方

CDC州、部落、地方支持中心主任Jose Montero博士。（記者楊青／攝影）

全美新冠感染病例最近一周激增70%，聯邦疾病控制與預防中心（CDC ）16日緊急呼籲尚未打疫苗 的民眾趕緊接種疫苗，尚未打第二針的民眾抓緊時間完成第二針。CDC防疫專家表示，如果你還沒有接種疫苗，你將自己、家人以及社區處於高風險中，不僅自己容易感染，而且感染的情況也更嚴重。即便是已接種疫苗的人群仍須防護，降低感染風險。

●一周病例升70% 疫情亮紅燈

CDC州、部落、地方支持中心主任Jose Montero博士和CDC新冠疫苗部署工作組首席醫療官Lauri Hicks博士，16日專門為全國少數族裔社區解答目前疫情相關問題。Montero表示，7月以來，全國每天確診病例為2萬7000例左右，這比之前的數據提高36%。15日，全國新增感染病例達到3萬3000多人，一周内激增70%。他表示，目前的數據比起今年1月高峰期大幅下降，但比6月大幅上升，未接種疫苗人群的感染率、入院率和死亡率上升明顯。

好消息是，已接種疫苗人群的三項指標都非常低，表明他們已有抵抗力應對病毒，包括變體Delta。Montero表示，Delta現在在全國蔓延，其傳播性更强，更容易攻擊接種率較低的群體和地區，現在全美數據顯示，在過去不到一個月全國感染Delta病毒，占感染率從26%上升到57%。他說，無論是輝瑞、莫德納和嬌生，都可以有效抵禦Delta病毒。

Hicks博士表示，CDC數據顯示，已接種輝瑞和莫德納疫苗的人群中90%已完成兩針，第二針接種後兩周後就可以完全發揮其有效性，有效性至少達到90%，可以保護接種群體免受重大疾病侵擾，包括具有高度傳染性的Delta病毒。她强調，疫苗必須完全接種，否則難以達到最大的抵禦能力，現在全國的疫苗非常充足，懇請大家在接種第一針之後一定要完成第二針。哪怕已錯過了時間，還是要接種，永遠不會晚。

●是否第三波疫情來襲？

Montero博士表示，目前的疫情不確定是否叫第三輪，但CDC對感染、住院和死亡人數都在上升高度關注，雖然各州情況不一樣，但CDC要趁早遏制情況惡化，現在大家可以運用最有效的方法就是接種疫苗，唯有疫苗可以有效抑制感染、住院和死亡人數繼續上升。

Hicks博士表示，CDC現在重點是保證各個地區都得到疫苗供應的保障，擴展疫苗部署範圍，尤其是疫情感染最嚴重地區，同時加强宣導疫苗的科學性和安全性，減少人們對疫苗的懷疑和猶豫。

Montero博士表示，CDC現在有大約22億資金來保證疫苗工作的部署，希望偏遠地區和城郊地區的疫苗接種規模進一步擴大。

●未接種者是否會威脅到已接種者

Montero博士表示，目前大多數感染的病例都是沒有接種疫苗的人。如果不接種，影響的不僅是他們自身，還會禍及家人和整個群體，改變整個疫情局面，因爲病毒傳播很快。沒有接種的人非常容易感染，並且也將老人或免疫力脆弱的群體置於高危險中。

CDC新冠疫苗部署工作組首席醫療官Lauri Hicks博士。（記者楊青／攝影）

Hicks博士表示，一些群體目前沒有辦法接種疫苗，比如12歲以下的孩子，在傳播率很高的環境下，就很容易受到傷害，對於父母來講，他們有責任保證自己接種，以最大程度保護自己的孩子。另外是免疫力受損的人群，這些人群雖然接種了，但他們的抵抗力還是不如常人，還是容易受到病毒的侵入，更有可能被感染後導致更爲嚴重的併發症，所以要保證這些人群不要太多暴露在危險當中。一些機構現在要求在社區服務的衛生人員一定要接種疫苗。

●為什麼CDC現在不提戴口罩 ？

Hicks博士表示，口罩非常重要，能夠有效預防病毒傳播，特別是保護兒童和免疫系統較弱的人群。事實上CDC仍然建議民眾戴口罩、保持距離和室内通風，即便是已完全接種疫苗也建議保護措施。她表示，現在CDC的口罩政策是更爲開放，個人根據自己的實際情況戴口罩，認爲自己是安全的可以不戴口罩，不安全則要戴口罩。

Montero博士表示，他自己就會常常戴口罩。很多人誤解了CDC對口罩的建議。因為各地情況不一樣，所以各人還是根據自己的感覺來決定戴不戴口罩。有的州疫苗接種率很高，環境相對比較安全，很多人選擇不戴口罩，但一些州接種率依然很低，或感染率很高，戴口罩的人就比較多。「我們的建議是根據不同的情況自己決定戴不戴口罩，而不是CDC建議大家不用戴口罩」。

●加强針劑一定要同一品牌？

67%的美國人至少已接種一針。很多人關心的是否需要第三針或加强針？兩位專家均表示，現在沒有具體證據表明需要打加强針。現在數據表明感染後症狀最爲嚴重的人是未接種疫苗的人群。研究表明，已接種疫苗的人群不容易受到突破性感染，或者在感染後他們的症狀也非常溫和，但如果和感染人群接觸，還是要非常小心。

Hicks博士表示，CDC目前也不知道，如果施打加强針是否需要同一品牌的疫苗。她說，CDC正積極與疫苗研究和生產單位合作，部署下一步的研發。現在疫苗還處於緊急使用授權階段，輝瑞正在準備部署加强針。她本人認爲，如果真的需要加强針，很可能需要與之前接種的疫苗相同品牌。

●為什麼12歲以下兒童不能打疫苗

暑期過半，秋季學期已不遠，很多父母擔心孩子回校上課是否安全。Montero博士表示，對於兒童來説，任何藥物都需要經過FDA通過，輝瑞必須提供有關數據，相關疫苗才能獲得FDA批准給兒童使用，目前正在進行當中。

Hicks博士表示，目前最關鍵的問題是研究兒童接種疫苗的劑量。現在從12歲以上到90歲的人的疫苗劑量是一樣的，但是對於兒童來説，他們對疫苗劑量的反應更爲敏感，所以現在製藥公司在研究哪些劑量是安全的，一旦有安全數據了，12歲以下兒童很快就可以接種。她說，兒童樣本的徵集過程和其他年齡層一樣，隨機將孩子分到不同的志願組，比如一些組是一半劑量，有些少一點有些多一點，然後比較血液樣本以及血液免疫反應。