疫情打斷歸期 華人進退兩難

因疫情滯留美國的華人，嘆回家路真難。(unsplash.com)

自去年3月新冠疫情 在美國 境內爆發以來，至今已長達16個月，中美之間因此一度關閉了正常往來，雖說現在航班已陸續開放，但諸多條件的限制讓不少滯留在美的華人感嘆，回家回國之路真是難上加難。

暫住在洛縣阿罕布拉市（Alhambra）的張奶奶，兩年前因孫女出生，特意從中國 大陸隻身飛到洛杉磯探親，本打算在兒子家小住幾個月就回國，不想這一住就是兩年。

「下個月就是孫女兩周歲生日，她出生前我來的，沒想到竟在這裡待了兩年，一直想回國都回不去。」兩年前，張奶奶以旅遊探親簽證來美，在美停留時間最多是180天，最初計畫2020年初回中國，「回去的機票早就訂好，但疫情突然降臨，當時中美航班都關了，一開始是中國疫情嚴重，接著美國疫情越來越緊張，所有人都居家防疫。」

一再延簽 沒批准也沒拒簽

180天的探親簽證很快到期，張奶奶繼續在美國停留就是非法滯留，因此她選擇向美國政府申請續簽，「去年開始第一次申請續簽，到現在一年多了，還沒有批下來。 」對此，張奶奶非常無奈，「遞交上去的材料就像石沉大海，沒有一點回應，沒有批准，也沒有拒簽。」

半年後，張奶奶又開始第二次續簽。 「沒有被拒簽，我們心底就默認被批准了，等到又過了180天，我們就開始第二次申請續簽。」張奶奶的兒子張先生說，「疫情是非常時期，誰都沒有經歷過，對於母親在美非法滯留，相信政府到時候會給予處理，像我們這樣情況的應該不是個例。」

形同非法居留 恐難再入境

讓張奶奶和張先生沒有想到的是，兩次申請續簽都沒有得到任何回覆，如今張奶奶感覺留也不得，回也不得。她最大的擔心是，如果現在選擇回國，下次入境美國是不是非常困難。因為嚴格來說，在政府沒有批准續簽的情況下，張奶奶這一年多都算是非法滯留。按照以往經驗，海關對於曾在美國境內有非法滯留史的人員都會嚴格限制入境。

處於這樣的境地，現在張奶奶又開始了她的第三次續簽申請。 「每次續簽如被批准，最多就是180天，我們就按照這個180天來計算，現在已經第三次申請了。」張先生感慨，「沒有任何辦法，我們小老百姓又不能催政府，只希望政府能一次性批下來，三次申請如果都被批准，那母親這一年多就不算非法滯留。」

怕感染病毒 返郷路風險多

雖說這兩年一直與兒子一家相伴，孫女的出生成長，給張奶奶帶來很多歡樂，但她心裡還是很想回國，「我曾多次想，不再等這個遙遙無期的續簽結果了，因為對我來說，國內有太多牽掛，在這邊語言不通，生活不習慣，除了兒子兒媳之外，我幾乎沒有人可以交流，完全沒有自己的生活。」

如今中美航班已逐漸恢復，但回國機票依然很貴，回到中國後又要在酒店長時間隔離，期間的各種費用也讓張奶奶暫時斷了回國的念想，兒子也擔心路途中母親會有感染病毒的風險，就勸張奶奶繼續再待著，觀望一段時間再說。