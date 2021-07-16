賈斯康要反罷免 堅持司法改革不屈服

賈斯康（右）發起反罷免運動，堅持司法改革不屈服。（Stand With Gascón）

洛杉磯 縣已有20多個城市議會通過對洛縣 檢察長賈斯康（George Gascon）的不信任案（Resolution of No Confidence），洛縣選務局也批准了罷免選舉請願書，原先氣定神閒的賈斯康坐不住了，近日集會發起反擊，堅持司法改革不屈服，要讓罷免選舉鎩羽而歸。

賈斯康和支持者正式發起了「同賈斯康站在一起」（Stand With Gascón）的反罷免運動，要繼續改革洛杉磯刑事司法系統。在該場反罷免啟動儀式上，一些民選官員、勞工代表、社區領袖和犯罪倖存者到場發言，支持賈斯康的刑事司法改革，並且譴責罷免行動。

賈斯康指出，儘管洛縣檢察長選舉在去年11月已經結束，但是，爭奪刑事司法改革主導權的戰鬥才剛開始。執法人員工會和川普的金主們正企圖破壞現代司法體系、執法問責制和民主進程。但是，他仍然會全力實施在競選期間承諾的改革。

賈斯康表示，儘管司法改革運動不斷受攻擊，但他為有意義的刑事司法改革取得的重大進展感到自豪。為了回應對警方使用武力案件的嚴重關切，他成立一個獨立小組來審查使用武力的案件，並對檢察官辦公室更仔細審查特定案件提出建議。為了應對去年上任以來針對刑事司法改革提起的訴訟，賈斯康聘請了前代理副檢察長 Neal Katyal 代表他的辦公室應對。

加州 53選區眾議員聖地雅哥（Miguel Santiago）在集會上說，他曾和賈斯康合作推動AB 1127法案，禁止處罰少年犯像懲罰成年犯那樣。加州人必須反擊大規模監禁，要做到這一點必須從少年開始，少年犯不應該像成年犯那樣被定罪。先前加州法庭懲罰少年犯像對待成年犯一樣，從而導致了更嚴厲的刑罰和更長的刑期。賈斯康要扭轉這種倒退制度，專注於改造和更生，而不是監禁社區，這樣才能公平和有尊嚴地對待所有加州人，尤其是有色人種。