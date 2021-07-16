不信任賈斯康 又一城市加入

核桃 市議會14日晚以4：1通過對洛杉磯縣檢察長賈斯康不信任案（No Confidence in Los Angeles District Attorney George Gascon），洛縣 通過「不信任賈斯康」的城市已逾20個，接近洛縣城市的四分之一。核桃市議會表示，將不會只停留在對賈斯康的不信任投票 上，未來將聯合其他城市，尋求在行政上對賈斯康對大眾安全造成的危害和損失給予制裁。

14日晚贊成對賈斯康不信任的包括當晚剛宣誓就職的核桃市市長秦振國、副市長伍立倫、市議員Nancy Tragarz和卸任市長Robert Pacheco。市議員Linda Freeman為唯一反對票。兩周前，核桃市議會討論賈斯康不信任案時，曾以三票贊成兩票反對拉鋸。Robert Pacheco在14日的投票中改變立場，支持對賈斯康投不信任票。

核桃市議會當晚投票前，聽取了民眾長達一個半小時的發言。除居民外，很多受害人家屬以及保護犯罪受害人組織代表也參加討論並發言，兩名洛杉磯縣檢察官和一名洛杉磯縣警察局副局長以私人名義參加討論，解釋賈斯康的司法改革為什麽會對社會造成負面影響。而在14日晚投票前，核桃市議會在短短幾天中收到400多位居民的簽名郵件和電話，呼籲市議員為民眾發聲，投出對賈斯康不信任票。

秦振國在發言中表示，公共安全是每個人每個家庭每天都關心的議題，目前讓大多數老百姓都擔心的，正是賈斯康的所謂司法改革帶來的每況愈下的社區治安。針對部分市議員認爲司法改革應該對議題不對人，秦振國指出，賈斯康司法改革為洛縣出現的種種公共治安亂象提供了理所當然的藉口，比如重罪輕懲、年輕人財產犯罪免責等，導致財產犯罪急劇上升，公然搶劫橫行，警方和受害人卻無可奈何。

秦振國表示，賈斯康表示他代表所有人，包括犯罪受害人和犯罪人，現在的實際情況卻是，犯罪人的利益得到過度代表，嚴重傷害受害人和大多數遵紀守法的民眾利益。

副市長伍立倫同樣投票支持對賈斯康不信任。他表示，近期接到非常多居民的郵件和電話，「都是支持對其投不信任票，反對的幾乎沒有」，足見目前的公共治安已成看困擾大眾生活的嚴重問題。