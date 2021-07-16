洛縣新政 室內都須戴口罩 直至疫情改善為止

洛縣公布防疫戴口罩新令。

Delta變種病毒席捲洛杉磯縣，導致確診人數連續數日破千，疫情 惡化令人擔憂。根據7月3日數據顯示，未接種疫苗 者染疫風險比完全接種疫苗者高出5.1倍。

洛縣 衛生局官員15日公布「口罩新政」，指出無論是否有打疫苗，民眾只要在室內都得戴上口罩。新政預計於周六（7月17日）晚11時59分起實施，直至洛縣疫情改善。

根據7月3日數據顯示，未接種疫苗者染疫風險比完全接種疫苗高出5.1倍。（會議線上截圖）

洛縣近幾周確診人數持續上升。根據洛杉磯時報上周數據顯示，每天平均新增1077例確診，比兩周前多261%。洛縣15日新增1537例確診，這是自3月以來確診人數最多的一日。住院人數為452人。確診率從前一天的3.7%上升至3.75%。

衛生官員Muntu Davis表示，洛縣自6月起，感染Delta變種病毒的人數日漸上升，目前已成為洛縣最流行的病毒。確診人數中，多數都是未接種疫苗的民眾。未接種疫苗者是防疫破口，沒有打疫苗的人越多，疫情就越不容易退去。這波疫情惡化現象，主要是年輕人及小孩的確診人數偏多，不像疫情初期都是年長者被感染。

根據洛縣衛生局數據，截至7月11日，洛縣已有1071萬2037劑疫苗注射入人體，包括594萬8447第一劑疫苗，及476萬3590第二劑疫苗。不過完成接種疫苗者仍有少部分人染疫，截至7月13日，洛縣已有476萬9828人完全接種疫苗，其中有4122人仍染上新冠病毒，213人因染疫住院，26人因染疫死亡。

數據統計，完全接種者有0.09％機率染疫、0.0045%機率染疫住院、0.0005%機率染疫死亡。打完疫苗的染疫數率佔少數。因此Davis強調，新冠疫苗仍是目前防疫最好的工具，疫苗也可防範威力強的Delta變種病毒，呼籲民眾能打疫苗，盡快打疫苗。而戴口罩是目前最有效也最簡單的防疫方法，此法將可有效保護自己及他人避免感染病毒。