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兒童抵稅額發放 洛縣110萬人受惠

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
聯邦政府7月15日開始發放最新一波的兒童抵稅額（child tax credit）。（本報檔案照）
聯邦政府7月15日開始發放最新一波的兒童抵稅額（child tax credit）。（本報檔案照）

聯邦政府7月15日開始發放最新一波的兒童抵稅額（child tax credit）。符合資格的家庭，每位六歲以下的幼童每個月最多可獲300元、每位六歲至17歲之間的孩童每個月最多可獲250元抵稅額。這項政策只適用一年，估計洛杉磯縣將有110萬名孩童受惠。

據悉，兒童抵稅額自1997年開始，就有符合條件的每個孩子每年最多可獲2000元的上限。拜登年初通過的「美國救援法案」(American Rescue Plan) 將六歲以下可獲得的上限改為3600元，6歲至17歲的上限則改為3000元。

抵稅額主要是和納稅人要交的所得稅抵扣，如有多餘的部分納稅人才能獲得退稅。不過在美國救援法案生效之前，也就是包括去年，最多2000元的兒童抵稅額只有1400元是可以退還納稅人的。比如納稅人要交2500元的稅，可以和2000元抵扣，只交500元的稅。但如果根本不需要補稅，最多只能拿1400元退稅。

但依照美國救援法案，兒童抵稅額是可以全額獲得退稅的，沒有過去的限制。

基本上，單親家庭調整後的年收入在7萬5000元以下，夫妻共同申報的家庭調整後年收入在15萬元以下，都可以獲得兒童抵稅全額；收入超過的部分，每多1000元就少拿50元抵稅額。目前沒有收入的家庭、未報稅家庭的孩童，都有資格領取。第一筆發放日期為7月15日，8月15日適逢周日，因此將提前於8月13日發放。接下來發放日期為9月15日，10月15日、11月15日與12月15日。在12月份發放之後，其餘兒童抵稅將等到納稅人申報2021年所得稅時領取。

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）指出，支票將透過郵寄或電子進帳方式，寄給符合資格的家庭，在疫情下幫助他們度過艱難時刻。華裔國會議員趙美心（Judy Chu) 也指出，不少家庭受到疫情影響，活得非常辛苦，有些人買不起食物也付不了房租，相信這波兒童抵稅額的發放，將能為困苦家庭解壓。

國稅局為避免民眾受騙，呼籲民眾若接到電話聲稱與兒童抵稅有關，內容並提到要繳交現金、電匯轉帳或購買禮物卡(gift cards)，就是詐騙集團。能夠領到兒童抵稅的管道，除了曾經有報稅之外，就是前往國稅局網站IRS.gov填寫資料。任何其他方式，通通都是騙人的。

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