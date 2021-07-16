確診激增 南加州5縣同拉警報

疫情正在橙縣和南加其他地區反彈，每日平均病例增加兩倍多。（unsplash.com）

新冠疫情 正在南加州 各地區反彈，感染和住院人數激增，橙縣（Orange County）、聖地牙哥 縣（San Digeo County）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）在過去兩周內，每日平均病例數都增加兩倍多。

14天前，橙縣每周平均日增新病例48例，現在是150例；同一時期，聖地牙哥縣平均病例數從每天92例增加到344例；聖伯納汀諾縣從每天55例增加到215例；洛杉磯縣從每天298例增加到983例；河濱縣（Riverside County）目前尚無最新數據。

聯邦疾病防治中心(CDC)認為，洛杉磯、河濱和聖地牙哥這些地區現在有大量的社區傳播，屬於該機構四級規模中第二差的等級，所有最近記錄的七天病例率中，每10萬居民中超過50人感染新冠病毒。

儘管這些地區病例數遠未達到疫情高峰時水平，但衛生官員指出，病例增加是警告信號，更多的感染最終可能導致住院人數和死亡人數相應增加。數據顯示，6月29日橙縣有56名新冠患者住院，截至13日（週二），這一數字已增至119人；在此期間，聖伯納汀諾縣患者從84人增加到117人；聖地牙哥縣從74人增加到110人；河濱縣從55人增加到94人；洛縣從275人增加到406人。

聖地牙哥縣公共衛生官員Wilma Wooten博士在周二聲明中說：「我們現在看到的病例數是一個月前的兩倍，預計ICU入院人數隨後會進一步增加。」

同時相關數據顯示，在過去的一周，加州平均每天報告新增病例為2972例，比兩週前增加191%；自6月29日以來，加州因感染新冠的住院人數已從1089人上升至1648人，增長了51%。然而，死亡人數並沒有以相同速度攀升。

專家稱，有幾個因素導致疫情反彈。首先，應對疫情採取的許多限制措施於6月15日取消，包括對室內空間的容量限制、社交距離、以及戴口罩等要求的取消。

其次是Delta變種病毒的廣泛傳播。它具有特別的風險，尤其對於未接種疫苗的人，它的傳播能力是傳統新冠病毒的兩倍。

加州州長紐森（Gavin Newsom）在周三的新聞發布會上說：「因感染新冠住院的人，死亡的人，絕大多數都是沒有接種疫苗，如果我們想消滅這種疾病，必須接種疫苗。」