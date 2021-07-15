羅斯密市要求旅館聘保安 華商指雇人費用昂貴難接受

羅斯密市的Friendly Inn旅館。（谷歌地圖）

羅斯密市（Rosemead）華資旅館 Friendly Inn，日前因治安問題被市政府勒令整改，但旅館業主認為市府要求的安保措施花銷太大，通過律師向市府發表不認同信。雙方在13日市議會上對此事進行第二次聽證會。

羅斯密城市規畫委員會對旅館提出的整改要求，除了更新、增加攝像頭，更新旅館房間設備等，還要求增加四名武裝保安，全天24小時、一周七天在場保安。這讓Friendly Inn旅館無法負擔，因若按照每名保安25元時薪來算，一個月開支就是7萬多。

在13日的市議會上，代表Friendly Inn的律師Frank Weiser提出雇用一家安保公司，以巡邏方法代替市府提出的全天在場保安工作。當天該安保公司負責人向市議員介紹了公司業務，稱其為南加州 100多家大大小小的酒店、旅館提供安保工作，經驗豐富，從來沒有看到哪個旅館被提出如此苛刻的安保要求。律師Weiser也稱代理過多起類似糾紛，沒有遇到過哪個城市要求旅館安排如此嚴格的安保人員措施。

經過聽證，有至少三位市議員同意修改城市規畫委員會原提出的建議，以達成折衷方案。原建議為增加四名武裝安保人員，全天24小時，一周七天，觀察半年後，如該旅館治安有改進，可減少安保人員。經過商議，新方案改為兩名武裝安保人員，一周七天全天24小時安保，一年後再做評估。

對市議會上旅館方提出雇用巡邏保安，每天固定在旅館附近巡邏數次，取代現場全天保安的辦法，五位市議員們表示不看好。其中市議員李志（Steven Ly）表示，雖說保安給旅館造成很大負擔，但是羅斯密社區安全很重要。旅館在過去約兩年半期間有近200個報警電話，每次出警也是城市一筆開銷，這麼算下來，也不比請四名保安的費用少。

市長勞朱嘉儀（Polly Low）也表達相似意見。她認為巡邏保安只會接到電話再到現場，而遇到重大事件店員還需打給警察，因此巡邏保安不會起到特別大作用。

羅斯密市規劃委員會將根據當天市議會的討論結果修改要求，即改為要求旅館增加兩名在場武裝保安，觀察一年後再評估。該動議將在另外的市議會中由五名市議員投票。

然而旅館方對市議會的折衷方案表示失望。大洛杉磯旅館協會創會會長，也是涉事旅館業主的朋友楊茂生認為，兩名保安的開銷對於旅館還是太沉重，因為一個月安保費就要3萬6000元。

楊茂生說，他願意幫助該旅館，也是因為這是疫情 中許多旅館面臨的共同困境。旅館業在疫情期間不見得生意差，但是客人的「質量」下降許多。但這是沒辦法的事，旅館為了生存只能這樣。並且該旅館面臨的治安問題，很多都不是與旅館有直接聯繫，如加州大麻合法化，以及950元以下盜竊為輕罪等法律，都是造成治安問題的因素。

楊茂生表示，如果羅斯密市政府堅持兩名保安的方案，旅館方將會與市府對簿公堂。