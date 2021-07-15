反仇亞起而行 加州州長紐森撥1.6億補助

加州州長紐森簽署財政預算，包括反亞裔歧視的「亞太裔公平預算案」（API Equity Budget），涉及金額高達1億6000萬。（記者李晗／攝影）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）13日簽署加州2021至2022年總預算 ，其中包括反亞裔歧視的「亞太裔公平預算案」（API Equity Budget），金額達1億6000萬元。亞太裔公平預算案是由亞太裔立法黨團（API Legislative Caucus）發起。

自疫情開始以來，針對亞裔和太平洋島民（AAPI）的仇外心理和偏見已經不斷升級，其惡劣程度前所未見。自2020年3月以來，「停止仇恨亞太裔」（StopAAPIHate）的自主報案平台，已收到超過6600份歧視仇恨事件的報告。這些事件中有近一半發生在加州，尤其影響到了社區中最脆弱的成員，包括長者、亞太裔女性。報告顯示，女性受害者們報告的仇恨事件是亞太裔男性報告數量的兩倍。

以下是這項撥款的具體用途：占本預算大部分的1.1億元撥款，將給予地方性社區組織，為仇恨事件受害者提供必要幫助；1000萬元的撥款將用於幫助「停止仇恨亞太裔」組織，用於追蹤、應對和預防種族偏見和相關事件帶來的傷害；1000萬元將用於亞太裔的數據項目，以提高關於亞太裔面臨的需求、挑戰和障礙相關的數據收集和數據公正等等。

此外，還有1000萬元將用於支持各少數族裔媒體機構，確保這些媒體能夠為加州的亞太裔社區和其他缺乏資訊的社區傳達重要信息。

「感謝紐森州長創造歷史，為亞太裔社區提供了寶貴的資源，」黨團主席、州參議員潘君達（Richard Pan）說。「這向亞太裔社區傳達信息，那就是加州政府注意到了我們，我們很重要。它給我們帶來了希望，在我們從疫情恢復的過程中，加州將繼續支持我們和社區。再次感謝州長對我們的支持。」

「停止仇恨亞太裔」創辦方之一的華人權益促進會（CAA）聯合執行主任潘偉旋（Vincent Pan）說，亞太裔公平預算案是紐森州長信守對亞太裔社區承諾的機會，很高興看到他把握住這個機會。「這筆資金對於解決我們社區因新冠疫情所面對的仇恨，以及長期以來影響加州亞太裔社區生活的種族不平等問題都至關重要。」