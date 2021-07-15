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洛縣屬地重議大麻合法化 華人憂心

記者李雪／綜合報導
圖為大麻植物示意圖。（記者李雪／攝影）
圖為大麻植物示意圖。（記者李雪／攝影）

洛杉磯縣縣政委員會13日投票支持一項提案，即重新考慮目前在縣管地區的商業用大麻禁令。目前還未知禁令是否會取消，縣府官員會在120天後向縣政委員呈交評估報告，屆時委員們再做考慮。

動議是縣政委員韓珍妮(Janice Hahn)提出的，她說，「自從我們決定在縣管地實施商業用大麻禁令以來已經三年，很多事情都發生變化」，「我們已經看到合法化在我們自己縣的城市中是如何發揮作用，也看到全國各州都朝著大麻合法化、徵稅和監管方向發展。我們可能是時候加入他們」。

縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）是動議共同提出人，她表示，「隨著越來越多的地方司法管轄區，朝著娛樂和商業大麻合法化的方向發展，洛縣可以利用這一時刻來評估最佳做法，並為縣管區的大麻監管和執法制定框架」，「洛縣可以利用先前存在的建議，例如大麻管理辦公室在2017年提供的報告，並將有制定大麻法規的其他地區的法規納入考慮，推動公平的計畫，為分銷、零售、製造、執法，以及對大麻的監管提供框架」。

該動議令許多華人再次擔憂，尤其一些華人區正位於縣管區，如羅蘭岡、哈仙達岡等。早先洛縣在討論大麻合法化時，一些華裔居民就曾多次前往縣府造勢抗議，甚至有居民討論起獨立建市的可能性。

在加州第64號提案合法化休閒用大麻在2016年底通過，2018年上路後，洛縣縣政委員會立即頒布一項禁令，全面禁止在洛縣縣管地進行大麻的商業生產和分銷。該禁令制訂之初就強調是暫時的，將實施直到洛縣能夠制定出適當的法規為止。

不過至今三年，洛縣都未能制定出適當法規，因此禁令一直實施。縣政委員會還成立了大麻管理辦公室和大麻監管工作組，以制定建議供委員會考慮。在進行了廣泛的社區外展和八次公開會議後，工作組向委員會提交報告，提出64條建議。然而在2018年6月，委員會選擇接受該報告，但並未採取任何解除大麻禁令的行動。當時韓珍妮曾表示，本意不是急於解決這個問題，而且有太多懸而未決的問題和不確定性。

不過在這三年裡，大麻合法化領域發生很大變化。另外多個州也已將休閒大麻合法化，洛縣最大的兩個城市洛杉磯市和長堤市，現在都允許大麻商家經營。

大麻合法化 洛縣 洛杉磯

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