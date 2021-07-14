紐森簽署加州重振預算案 年收不到7.5萬 補貼600元

加州州長紐森。（加州州長辦公室）

加州 州長紐森 12日簽署「加州重返」（California Comeback）規畫中的六項預算 法案，除了追加「金州振興」（Golden State Stimulus）方案規模，為年收不到7.5萬元的人提供600元補貼，還將提供小型公司最高1萬元的額外補助。

紐森13日在洛杉磯市艾爾塞雷諾（El Sereno）參加活動時表示，加州政府完全瞭解大家一直以來的壓力、焦慮與恐懼。紐森強調，重振計畫經費都來自800億元的超額歲收，凸顯並非舉債而來。

紐森說，基於加州有史以來最大增幅的歲收，加州這個全美最大規模的重振計畫，將能讓加州鄰里、小型企業立即受惠，還能在疫情過後整個改頭換面，更能讓後代子孫享受餘蔭。

「加州重返」項下的其他預算案預計幾天內將陸續獲得簽署生效，包括為低收家庭的子女提供500元存款的方案。在這波行動之前，紐森才剛簽署延長房客「禁驅令」法案，將期限延長至9月30日，還增加房租補貼至52億元。

聖荷西加州州立大學（San Jose State University）學者Larry Gerston說，紐森的大手筆，在這個時間點實在太過「雙贏」，民眾可喘口氣，面臨罷免投票的紐森又能大加分。

至於各項補貼的受惠對象，洛杉磯時報分析如下：

振興方案

「金州振興」從2月啟動後，年收入3萬元以下民眾，可領到600元補助。未來年收入在7.5萬元以下的人，還能繼續領600元，低收育兒家庭更有500元補助 ，最高合計可達1100元。

租金補貼與禁驅令

先前禁驅令延長至9月30日，如果房東不願加入新方案，那麼10月1日起，必須先讓租客申請補助，未獲通過才能告上法院。

已獲得租金補貼的租客，先前獲得的租金補貼將增加到100%，回溯至2020年4月，且如果預算許可，還能延長至2021年9月30日。總預算估計達到52億元。新申請者必須自證受到疫情影響，所以繳不出房租。

店家扶助

除了先前已獲5000元至2.5萬元補助的2萬店家，新增15億元預算將能使15萬家獲得補助。但條件是年營收不得超過250萬元。

另外還在審議中的草案包括：3500萬元的「夢想基金」（Dream Fund），提供新創小型企業1萬元的育成基金；1.2億元的「加州要贏」（CalCompetes）計畫，則將給滿足提供500個職缺的企業補助；還有因為疫情不能開放觀眾入場的場所，如劇場、小聯盟，也可獲得1.5億元補貼。

移民與幼兒

尚待審議的AB 133草案，計畫擴大醫療白卡（Medi-Cal）適用範圍，50歲以上、低收入的非法移民也可免費加入。

另外，加州幼兒輔助計畫（CalKIDS）也計畫納入低收家庭的380萬名學童，就讀一年級時可得500元儲蓄帳戶，草案通過後，目前就讀於1至12年級、符合資格的學童都能加入。