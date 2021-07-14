我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

加州通過千億復甦計畫 洛杉磯市受惠大

記者張宏／綜合報導
洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）13日慶祝加州通過1000億元預算，以及將幫助洛杉磯人的數十億元撥款，這筆錢將幫助洛杉磯復甦。（賈西提臉書）
洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）13日慶祝加州通過1000億元預算，以及將幫助洛杉磯人的數十億元撥款，這筆錢將幫助洛杉磯復甦。（賈西提臉書）

洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）13日慶祝加州通過1000億元預算，以及將幫助洛杉磯人的數十億元撥款。他表示，這些資金將幫助洛杉磯擴大和實施對城市和社區產生持久和積極影響的計畫。

州長紐森 (Gavin Newsom)12日簽署一項加州復甦計畫，賈西提表示，感謝洛杉磯立法代表團，讓城市取得一些重大勝利。感謝代表團和紐森州長為洛杉磯的社區提供重要資源，以解決無家可歸、住房、經濟復甦、氣候變化等問題。

在加州復甦計畫中，作為加州最大城市的洛杉磯市，將從州府直接獲得以下經費：

幫助那些因為疫情無法支付水電費帳單的洛杉磯水電部客戶，提供20億元撥款；5.554億元用於擴大夏季青年就業機會；200萬元用於支持洛杉磯幫派的減少和青年發展計畫；1100萬元用於Potrero Canyon 太平洋海岸公路人行天橋建設；500萬元用於Sun Valley的東南聖費南度谷滾軸和滑板場；325萬元用於振興Canoga Park藝術區；650萬元用於通過基礎設施和公共藝術改善，來推進南洛杉磯的Destination Crenshaw。

200萬元用於翻新東洛杉磯的Salazar公園；230萬元用於升級人行通道，並完成恩西諾（Encino）Louise大道 101 號高速公路交叉路口的完整街道項目；1490萬元用於修復Breed Street Shul；500萬元用於科羅拉多大橋橫穿東岸河道項目；1000萬元用於支持Museum of Tolerance博物館，幫助居民了解大屠殺以及偏見和歧視的歷史。

預算還包括1500萬元，將一次性撥款用於翻新洛杉磯加大（UCLA）勞工中心的永久住宅，該中心將被命名為「洛杉磯加大小勞倫斯工人公義中心」（UCLA Reverend James Lawson Jr. Worker Justice Center）。代表該中心區域的議員Gil Cedillo慶祝獲得這次資助，他表示，該中心將位於Westlake南Park View街675號的1區議會區。

同時，未來兩年州府會撥款120億元，將直接用於協助加州城市解決遊民問題。撥款27.5 億美元用於加州 Homekey 計畫，用來購買旅館和汽車旅館房間，為無家可歸者提供住房；撥款81億美元，給年收入低於7萬5000元的加州人發送600元；擴展加州白卡（ Medi-Cal）計畫，以包括50歲及以上年齡較大的無證居民；撥款15億元做為小企業援助贈款；撥款3500 萬元用於全民基本收入試點項目（Universal Basic Income pilot programs）； 三年內提供1.2億元用於為租房者提供法律服務，以及面臨被驅逐和房屋被法拍風險的房主

洛杉磯加大 加州 紐森

上一則

洛縣單日染疫再破千 5天病例月增逾500%

下一則

紐森簽署加州重振預算案 年收不到7.5萬 補貼600元

延伸閱讀

反亞裔歧視 加州1.6億預算案 紐森簽署

反亞裔歧視 加州1.6億預算案 紐森簽署
蘇維思終獲確認 上任聯邦勞工副部長

蘇維思終獲確認 上任聯邦勞工副部長
蘇維思出任勞工部副部長 父母來自台灣

蘇維思出任勞工部副部長 父母來自台灣
加州通過1000億元復甦計劃預算 洛市受惠極大

加州通過1000億元復甦計劃預算 洛市受惠極大
疫情緩、經濟重啟 57%選民仍力挺 紐森恐難被罷免

疫情緩、經濟重啟 57%選民仍力挺 紐森恐難被罷免
罷免紐森支持者 周末多處造勢

罷免紐森支持者 周末多處造勢

熱門新聞

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

2021-07-10 02:20
兩名學員Amy、Anna等人到警局報警。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／200華生學按摩失百萬學費 還被威脅遣回國

2021-07-10 14:15
加州發布節電警報。（檔案圖）

加州發布周一節約用電警報 自午後4時至晚9時生效

2021-07-12 15:45
最新Epsilon變體包含可能繞過疫苗免疫的突變能力。（網路圖片）

全美新冠變種病毒病例 逾半在加州

2021-07-09 03:01

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過

家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁