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台增本土確診17例、6死 北市10例最多

洛縣單日染疫再破千 5天病例月增逾500%

記者張宏／綜合報導
洛杉磯縣衛生局13日確認1103例新增新冠病例，和12人死亡。（洛縣衛生局推特截圖）
洛杉磯縣衛生局13日確認1103例新增新冠病例，和12人死亡。（洛縣衛生局推特截圖）

洛杉磯縣衛生局13日確認1103例新增新冠病例，和12人死亡，這是洛縣連續第五天單日病例超過1000。相比之下，一個月前，五天平均病例數為201。但13日的五天平均數為1095，在短短一個月內增加500%以上。

雖然新冠病毒檢測量急劇下降，但是還是出現了病例增加，意味著感染的實際上升數字可能要大得多，因為發現病例的機會更少。更可靠的數字是七天平均檢測陽性率，從一個月前的0.5%增加到13日的3.4%，增加近700%；11日則為2.4%。

有趣的是，雖然確診病例顯著增加，但這種傳播並未在50歲以上的居民中發生。衛生局表示，傳染在未接種疫苗的年輕居民中正在增加。在洛縣報告當天新增的1094例新病例中，83%是50歲以下的人。

官員們說，這些新感染病例中的絕大多數是未接種疫苗的人，且可能是由於傳染性更強的Delta變種所致，該變種現在是加州的主要新冠毒株。8日，在加州通過基因組測試發現的變異病例表明，Delta變種在一周內上升71%。

Delta變種被認為是印度大規模感染，以及英國和以色列又爆發疫情的原因。在後兩個國家，研究表明，正如英國的一份報告所說，疫情病例增長主要是由未接種疫苗的年輕人推動的。

迄今為止，衛生局官員已在洛縣所有地區確定了125萬9772例陽性病例，共有2萬4554人死亡。在13日報告的12 例新增死亡病例中，六人年齡 80 歲以上，四人年齡在65至79歲之間，一人的年齡在50至64 歲之間。

目前有376名新冠患者住院，這比12日略有增加，比9日的336名患者更多。這些人中約有 23% 在重症監護室。

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