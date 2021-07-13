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確診數上升中 賭城周末擠滿不戴口罩人潮

編譯組／綜合報導
拉斯維加斯大道上周末出現人潮，各式大型活動擠滿了熱情的觀眾。（8 newsnow）
拉斯維加斯大道上周末出現人潮，各式大型活動擠滿了熱情的觀眾。（8 newsnow）

今年夏天對賭城來說，不僅只是夏季「升溫」。上周末對拉斯維加斯更是個「大周末」，多場大型娛樂、體育、音樂等活動，讓拉斯維加斯大道（Las Vegas Strip）擠滿歡聲笑語，但也不戴口罩的人潮。與此同時，賭城的新冠確診病例仍在上升中。

首先是娛樂活動，疫情後重新出現在眾人眼前。Allegiant體育館（Allegiant Stadium）10日舉辦第一場鄉村音樂會，傳奇歌手布魯克斯（Garth Brooks），一年多以來首次登上舞台。

同一天格鬥UFC264「皇上」麥葛瑞格（Conor McGregor）與「鑽石」普瓦里爾（Dustin Poirier）在T-Mobile Arena的比賽，吸引眾多人潮，包括前總統川普（Donald Trump）也來捧場。儘管麥葛瑞格輸掉比賽，許多人都押注他會一路走下去。

來自亞利桑那州的Consuelo Medero說，「我們押注麥葛瑞格會讓他們打滿五輪，這太瘋狂了，因為它們只是全力以赴相互競爭，然後繼續努力。」

美國著名男歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）也於上周末，到拉斯維加斯大道米高梅（MGM）登台。10日的演出，是其目前巡迴演出的第四場。

葛萊美獎得主、著名德國籍知名DJ捷德（Zedd），則在Resorts World演出，英語電子音樂二人組Disclosure則於11日晚間演出。

拉斯維加斯大道上的遊客，對這些活動感到興奮，但仍有不少人擔憂疫情，不願與那麼多人在公開場合群聚。

來自加州的Devin Babauta說，「我感到有點擔心，因為每個人都沒戴口罩，擠在一起，但另一方面我也感到開心，因為太久沒有如此繁榮了。」

拉斯維加斯在地人Rick Hughes說，新冠肺炎疫情對他們造成嚴重傷害，以致他們現在必須儘可能引進各種活動，以重建賭城。拉斯維加斯重新營業，人們稱之為「罪惡之城」，但我會稱其為「救贖之城」。

疫情 賭城 口罩

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