洛杉磯縣連3天單日增逾千例 幾乎都是未完成接種者

洛縣連續三天日增新冠病毒感染者超千例，圖為新冠病毒顯微鏡下的影像。(National Institute of Allergy and Infectious Diseases Rocky Mountain Laboratories)

據洛杉磯縣11日最新發布的疫情報告，當日新增新冠肺炎感染者1113例，死亡新增四例，洛縣 已連續三天每日新增確診超過千例。這也是自3月初以來，首次連續三天日增感染者超千例，Delta變種病毒是這波反撲的主因，造成群體病毒傳播。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示警告，洛縣幾乎所有的新增確診病例，都是尚未施打疫苗 ，或者只施打一劑劑苗的人。只要完全注射，就不用太擔心Delta病毒。

洛縣截至7月8日，16歲以上居民，有68.8%至少施打一劑疫苗，60%已完全施打。若以所有年齡層人口統計，洛縣共有約1000萬人口，經過近月來祭出重獎鼓勵施打，洛縣完全施打人數為499萬9859人，即洛縣仍有約50%、500萬居民尚未完全施打疫苗。這就是近日新增確診的主要原因。

洛縣公衛局官員表示，統計數字因周末報告遲滯或有誤差。據州府統計，11日洛縣新冠肺炎感染入院病患，從先前的373例降至372例，有82例在加護病房，較比先前79例略有增加。自疫情發生以來，洛縣累計感染者125萬7600餘例，死亡總計超2萬4500例。

據統計，在洛縣已完全疫苗接種的499萬名居民中，檢測COVID-19呈陽性比例僅0.06%，住院比例0.004%，死亡比例為0.0004%。部分至少接種一劑疫苗居民，雖然也獲得相應保護力，但也處於感染危險中。

洛縣公衛局10日發布統計報告，在年輕人、未接種疫苗者中，新冠病毒傳播感染者數量持續上升。當天新增感染者1111例，9日新增1044例，50歲以下感染者比例達83%，尤其是18至49歲年齡層，占新增感染者的70%。

加州 日增感染者數量也增加，截至10日晚，過去一周平均日增感染者超過2000例，也是自4月以來的首次。加州至9日感染者入院病患攀升至1381例，也是自5月中旬以來首次。

州府傳染病專家暨加州公共衛生官潘靄醫師（Dr. Erica Pan）表示，加州目前COVID-19感染病患有增加趨勢，Delta變種病毒持續在未接種疫苗者中傳播，情況令人擔憂。加州公衛局上周四發布報告，Delta變種病毒是目前加州主要的傳播病毒，6月間被感染者中有42.9%的病例來自Delta感染。