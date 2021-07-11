特斯拉在聖伯納汀諾市設零件發貨中心

特斯拉公司在聖伯納汀諾市設立西海岸發貨中心。（市府提供）

特斯拉 公司在南加 內陸聖伯納汀諾市設立西海岸發貨中心，發貨內容包括汽車零件、家用儲能電池（power walls）、太陽能板及其它相關產品。該中心於2021年3月間開始運營。

特斯拉西海岸發貨中心面積32萬2000平方呎，位於卡洪大道19640號（19640 Cajon Blvd.），自2021年春季開始運營，僱員有數百人。所在地物業所有者及開發商是Alere Property Group。

據該集團公司副總裁Michale Del Santo表示，特斯拉西海岸發貨中心的所在地點，是為電子商務及發貨公司設計使用，較比其它內陸地區各發貨中心，也是非常具有特色的。該發貨中心包括5100平方呎辦公區、52個出貨平台、以及貨車停車區及儲貨區等。所處位置非常優越，可以快捷到15號及215號公路，以及聖伯納汀諾國際機場。

聖伯納汀諾市府曾在3月19日就將這個消息公布在臉書官網上，但並沒有透露更多細節。只是發帖稱，非常歡迎特斯拉公司加入到社區及商業夥伴中來。

據悉，南加州 市場持續被很多全美公司看好，對物流、製造及倉儲的需求也不斷增強，而內陸倉儲物業空置率也創下歷史新低。2021年5月間，內陸地區倉儲物業空置率為2%，位居全美最低。

特斯拉公司在加州城市Fremont也經營一個製造廠及辦公地點，4月間，該公司在南加聖塔蒙尼卡市簽約五年期，租賃一個8萬2000平方呎倉庫及辦公地點。