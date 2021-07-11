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洛縣疫苗接種率 已達70%

記者丁曙謝雨珊／綜合報導

洛杉磯縣第四選區縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）10日宣布，截至8日（週四）洛杉磯縣已有 70%的居民至少接種了一劑 COVID 疫苗，成為加州疫苗接種率的領先區域之一。

她表示，感謝民眾共體時艱，幫助政府走到這一步，大家都為結束這場大流行盡了自己的一份力量。 由於全民努力，洛杉磯距離消滅新冠病毒的目標已經越來越近了。

韓珍妮最後呼籲，「如果您還沒有接種疫苗，請不要再等待了。目前施打的疫苗是安全的和長久有效的，即便是針對新變體病毒Delta也是如此。

根據洛縣公共衛生局最新數據，洛縣已有70%的居民至少接種了一劑疫苗。為鼓勵更多人接種疫苗，洛縣將持續提供獎勵方案。

只要在7月9日至15日之間，前往洛縣各大接種中心施打疫苗的民眾，都有機會贏得獎品。洛縣目前提供的獎品為七場演唱會門票，包括流行天后席琳．狄翁（Celine Dion）、音樂團體Grupo Firme、鄉村歌手盧克．布萊恩 (Luke Bryan)、歌手凱恩．布朗 (Kane Brown)、及鄉村音樂二人組丹和沙伊 (Dan + Shay)在史泰普中心（Staple Center）的演唱會門票，另還有好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）的包廂座位門票。

洛縣公共衛生局局長費若表示，16歲及以上成人已有近70％至少接種了一劑疫苗，60%成人已完全接種疫苗；依族群劃分，45%非裔居民、54％西裔、65%白人及76%亞裔，至少打了一劑疫苗；年紀在18歲至29歲之間的非裔接種率僅佔28%，仍是洛縣接種率最低的族群。

費若強調，部分民眾未接種疫苗再加上經濟已全面重啟，人們有更多機會在室內聚會，增加病毒傳播的機會，同時也增加民眾被傳染的機率。她呼籲未接種疫苗者，最好不要卸下口罩，並繼續遵守防疫規則，與人保持社交距離，保護自身不被傳染。

洛縣贈送席琳．狄翁演唱會門票。（Staple Center官網）
洛縣贈送席琳．狄翁演唱會門票。（Staple Center官網）
洛杉磯縣疫苗接種率已達到70%。（韓珍妮辦公室）
洛杉磯縣疫苗接種率已達到70%。（韓珍妮辦公室）

疫苗 洛縣 洛杉磯

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