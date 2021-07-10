洛縣確診數再破千 政府促接種、戴口罩

洛杉磯聯合學區秋季學生進校得戴口罩。（美聯社）

聯邦衛生官員9日更新新冠病毒防疫準則，允許完全接種疫苗 的教師及學生，在校內不需配戴口罩 。但加州將不跟進這項準則。加州各大校園及洛杉磯聯合學區，規定接種疫苗者在學校仍得戴口罩。洛縣 衛生官員持續敦促民眾，盡快打疫苗保護自己與他人。

聯邦疾病防疫中心（CDC）公告指出，這項新準則只是建議，將不會取代地方政府的規定。根據洛杉磯聯合校區規定，秋季學期開放學生在校上課，但進入校園及搭乘校車的學生、教師、訪客等所有人，都必須配戴口罩。學區也將嚴格執行衛生督導，並鼓勵大家在校盡量保持六呎社交距離。

加州衛生廳廳長Mark Ghaly表示，戴口罩是最簡單又有效的防疫方法，另外，統一規定戴口罩，也將可避免有些學生因戴口罩，被質疑沒打疫苗而遭排擠等。

洛縣9日新增1107名確診病患，五人染疫致死。確診人數再次破千。隨著來勢洶洶的Delta變種病毒侵襲洛縣，政府官員呼籲400萬名未接種疫苗者，能打疫苗就打疫苗。在打疫苗之前最好都戴口罩，持續與人保持社交距離。

洛杉磯縣確診人數突然暴增，令人吃驚。根據洛縣衛生局數據，洛縣上周每10萬人平均新增1.74人確診，這周每10萬人平均新增3.47人確診，確診率從上周的1.2%上升至2.5%，暴增超過兩倍。