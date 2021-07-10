按摩學校糾紛案 律師：用合約保護自己

從按摩學校、美術學校到舞蹈學校，從美容、烹飪到動漫，聖蓋博谷新移民 聚居區的教育投資 糾紛不斷，受害者多為來美不久、希望快速學到一技之長而謀生的華人新移民。律師指出，在美國，合約是保護自己的法律武器。

巴沙迪那商業與移民律師郝琦表示， 100多華人學生與按摩學校的糾紛案，從目前情況看至少反應兩個大問題：一是涉嫌欺詐，另一個是涉嫌不履行合約，這兩項裁定標準不一樣，其中要證明為欺詐的尺度比較高，比如當時校方給學生做了哪些承諾包括文字和口頭上的；校方代表是否知道這些許諾不可能實現卻又拍胸脯打包票。如果有足夠的證據，就可以向法院提告對方是有意欺詐。法律對有意欺詐的懲罰，不僅要求當事人賠償受害人經濟損失，而且會有懲罰性的賠償。法庭如果裁定為有意欺詐，被告將無法申請破產 賴帳。換言之，受害人可以一直追究其賠償責任。

不履行合約，則是因不履行合約上的承諾而造成傷害。如果受害人只能證明其不履行合約，但不能證明其有意欺詐，則當事人即學校在破產法庭可以得到保護。如果是這種情況，本案中學生們每人繳付的近6000元學費，可能會因爲學校申請破產而被一筆勾銷。所以兩種情況會有兩種不同的賠償和懲罰結果。

郝律師表示，在涉及金錢的交易中，用合約和法律保護自己非常關鍵，任何合約都要仔細看，不要因爲事情簡單或認爲對某些人可以信任而掉以輕心，尤其是投資額比較大的合約，哪怕存在一點疑問，都應當請專業人士解讀，瞭解其中的危險性到底是多少。