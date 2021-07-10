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按摩學校糾紛案 校方：不知中國學生為何沒獲證書

記者楊青／曼哈坦灘報導

曼哈頓灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）主管Kevin Dobalian9日表示，他做按摩學校這一行20多年，「過去我所有學生都獲得認證證書，我不知道為什麽這次中國學生沒有獲得？」他懷疑是否與現在對華人歧視有關。同一事情，學校與學生説法兩個版本。

Kevin Dobalian表示，他之前從來沒有華人學生，「因爲太太是華人，所以讓我們吸收華人學生。但我們招收華人學生，我們學校有了麻煩」。他說，加州沒有所謂的按摩執照（Lisence ），按摩人員的培訓正式發給的應該是認證證書（certification）。他最近將華人學生的成績單送到加州按摩委員會，但沒有人獲得證書，但他的白人學生都獲得認證證書，他也不知道為什麽。他表示，「我要去沙加緬度聯絡媒體，反映對華人歧視的情況」。

Kevin Dobalian表示，他是四年前娶了華人太太。他試圖向華人學生們解釋情況，「但99%的華人學生都不講英文」。他同時表示，「只有五個學生在抱怨」，並沒有那麽多學生反映情況。他表示「我是美國人，我對微信不熟悉，我試圖用翻譯器翻譯，但經常詞不達意」。

華人 加州 歧視

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