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市民修樹修出麻煩 市府提告求償

記者啟鉻╱聖伯納汀諾報導
修樹圖片。（記者啟鉻╱攝影）
修樹圖片。（記者啟鉻╱攝影）

南加乾旱少雨，易發火災。對於社區周邊樹木較密的居民，常擔心會突發野火危及住宅。奇諾岡市（Chino Hills）部分居民日前因擔心住家周邊樹木發生火險威脅，向市府提出修剪或清理要求，並未得到回應，只好自行請人修樹。不料卻被人舉報，涉事的華協創辦人廖偉民及另外兩家居民遭市府提告，已聘請律師辯護對簿公堂。

8日，廖偉民及其他被告出現在庫卡蒙加牧場市聖伯納汀諾縣高等法院，法官再次將下次過堂延至9月初。據稱市府方面堅持要求賠償，下次過堂將對賠償金額公辯交鋒。

有人修樹 市府查後未處罰

廖偉民認為，幾位居民已經事先數次向市長、市府經理詢問，但未得到任何答覆。而且在此之前，該社區有十餘戶居民在未經市府批准下，自行找人修樹，市府派人調查沒有結果，未有任何處罰。市府在處理同樣問題時，似存在明顯差異。對承認事實的居民，實施處罰。而對於不配合市府調查者，卻不了了之，很不公平。

這起因修樹引起的官司，發生在奇諾岡市La Sierra街豪宅區。該社區位居高地樹木植被較茂密，其中也有受保護樹種，包括橡樹（Oak Tree）等。居民尤其對火災的危險非常關切，保險公司也將該地畫為野火危險區，火險保費較高；有的保險公司甚至不願意為該地住宅保險。

部分居民認為，問題出在住宅周邊樹木植被茂密，而市府並未針對該地情況，及時對樹木修剪清理。2019年7月，該社區附近發生野火，蔓延150多畝，波及社區一棟住宅，且幾乎全毀。由於社區發生過火災，令居民更迫切要求市府及時清理植被、修剪砍伐樹木。

2020年2月初，廖偉民及部分居民到市議會投訴，希望市府及時清理修樹，否則將導致野火、吸引犯罪、及對居民周邊景觀造成負面影響。同時，還向市長、市府經理提出要求，但均未得到及時反饋，也無相應行動。當地十餘戶居民無奈之下，2020年4月間，請人對周邊樹木清理，並將修剪下的枝條堆積在山下。這種做法實際上並未徹底消除火災隱患。

修樹前例 不了了之

隨後，廖偉民及其他三家亞裔居民，也對周邊樹木修剪清理。不料遭人舉報，有警員上門並連續調查三天，修樹居民都坦誠所做事實。而先前十餘家居民修樹，也遭調查，但並未獲得居民配合，調查不了了之，並未見市府有任何處罰。市府卻單單對三家居民提告，認為對部分保護的樹種造成嚴重破壞。

2020年7月中旬，相關居民陸續接到聖伯納汀諾縣地檢署公函，通知出庭。被提告居民因此聘請律師積極應對，但過堂時間一變再變，最終定7月8日出庭。該案涉及亞裔被告四人，其中有一對菲律賓裔夫婦，和印度裔居民。他們認為，市府在處理這起所謂違規修樹事件，涉嫌歧視亞裔。

亞裔被告指涉歧視

四人目前也都聘請律師應對，有的律師認為可以撤案，也有認為需要賠償市府數十萬元，還有認為不太可能罰款。也有律師提出需要請樹木專家出一個針對修剪樹木的鑑定報告，一旦確定是修樹而非致死樹木，該案嚴重性就會迎刃而解。

據暸解，奇諾岡市對公共樹木保護法規有明確規定，不僅居民修剪公共樹木需要申請，對市區公共空地樹木、山坡地及公園樹木砍伐均為違法，而且根據被砍伐樹木的價值，違法嚴重程度也不同，隨意砍伐被認為是對市府資產的破壞。

該案被告居民8日一早到庫卡蒙加牧場市聖伯納汀諾縣法庭應訴。（記者啟鉻╱攝影）
該案被告居民8日一早到庫卡蒙加牧場市聖伯納汀諾縣法庭應訴。（記者啟鉻╱攝影）

亞裔 保險 歧視

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