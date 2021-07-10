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華人愛與樹為鄰 修剪規定要留意

記者啟鉻╱洛杉磯報導
修樹圖片（本報檔案圖）
修樹圖片（本報檔案圖）

美國各城市對公共樹木及受保護樹種都非常重視，視為城市資產，並有明確城市法規提供保護。一旦未經許可修剪砍伐，都要受到不同程度的處罰及罰款。南加華人移民較多，有不少華人居民喜歡住宅周圍樹木繁茂，認為有助風水。需要提醒的是，注意保護樹木，勿要隨意修剪清理。

聖瑪利諾市（San Marino ）是華人居民較多的富裕城市。2021年3月生效的新保護樹木法規，內容包括樹木修剪、移除、移植等詳細規定，一旦違規須繳納罰款，拒絕罰金則有民事訴訟後果。若居民需要對樹木修剪移除或移植，先提交申請，得到市府相關管理部門批准後才能實施。比如要移除樹木，需要衡量樹齡、是否有歷史價值或為保護樹種，這些樹是否對周邊樹木生長帶來不利影響，是否干擾或危害民眾或物業安全，移除樹木是否屬於庭院重新設計的一部分，並有長期計畫補種有樹冠層的樹木。

具體規定還要求，居民取得移除樹木許可後，提供一份通知書給鄰居。在執行移除樹木的前15天，郵寄通知給在該樹100呎以內的居民，在樹上張貼一張通知，規格是8.5吋X11吋。如果遭移除樹的位置無法被人注意到，要將移樹通知貼在可看見的地方。移除工作須在獲許可之日起90天內完成。

至於另一個華裔居民較多的聖蓋博市，據華裔市長廖欽和表示，市府對市區需要保護的樹木有一個名單，並有編號。從城市整體看，市區北部由於多是獨立屋，庭院及周邊樹木也較多。市區南部集合公寓多，樹木相對較少。所以一旦涉及修樹移樹申請，北區居民較多。他認為，在市區公共樹木管理上，該市並非最嚴格，聖谷有的城市更嚴格，一旦違規罰款也較多。

廖欽和說，居民提出移除樹木申請，往往與樹木太靠近住宅地基，造成損壞，以及樹木根部瘋長，堵塞下水管有關。部分居民獲得加建許可後，建設車庫、額外房間或擴建庭院，希望移除樹木，但若移除樹木需要更嚴格審查。

南加資深修樹專家張先生表示，從多年修樹經驗看，一般城市在保護樹木方面規定較嚴格，而縣屬地就管理寬鬆一些。在南加各華人較多的城市中，聖瑪利諾市對公共樹木管理最為嚴格，其它城市如亞凱迪亞市、聖蓋博市等，都是效仿聖瑪利諾市的管理辦法。

華人 南加 聖瑪利諾

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