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全美新冠變種病毒病例 逾半在加州

洛杉磯訊
最新Epsilon變體包含可能繞過疫苗免疫的突變能力。（網路圖片）
最新Epsilon變體包含可能繞過疫苗免疫的突變能力。（網路圖片）

一項最新統計數字顯示，加州成為全國面臨新冠變種病毒挑戰最大的州，除了Delta變種病毒外，最新出現的Epsilon變體也來勢洶洶。目前全國的變種病例中，一半以上出現在加州；紐約位居第二。

據華盛頓大學和舊金山實驗室Vir Biotechnology的研究人員，最新出現的Epsilon變體具有三個刺突蛋白突變，可將當前疫苗的強度降低多達70%。

根據最新發表在「科學」（Science）雜誌上的這項研究，Epsilon菌株的突變會分解中和抗體，這些抗體是由輝瑞 (Pfizer) 和莫德納（Moderna）等疫苗產生的，可防止新冠病毒感染，但突變病毒可能會大大削弱這些疫苗建立起來的防線。研究報告同時指出，尖峰突變菌株還可能避開人感染冠狀病毒後自然產生的抗體。

根據該研究，科學家和病毒研究人員在今年5月首次發現，已經注射疫苗的效果可能會因爲這些變異病毒降低50%至70% 。

據sciencedaily.com報導，在對其中一種刺突蛋白（spike proteins）的研究發現，34種疫苗安全中和抗體中有14種因為突變菌株入侵而減弱。

研究者提醒，目前在全球報告的4萬9221例變異病例（也稱為B.1.427和B.1.429菌株）中，大約97%出現在美國，其中一半以上發生在加州。同時，根據聯邦疾病防治中心的數據，首先在印度發現的Delta變種病毒目前已成為世界上最主要的冠狀病毒菌株。Delta菌株近期占美國所有新病例的一半以上，是紐約市第二大主要變種。換言之，加州和紐約，再度面臨變種病毒的嚴峻挑戰。

疫苗 加州 變種病毒

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