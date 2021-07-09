SB 519迷幻藥合法化 非裔宗教、教育界反對

洛杉磯地區非裔社區教育和宗教人士抨擊SB 519。（記者楊青／攝影）

SB 519合法化迷幻藥毒品 （Controlled substances: decriminalization of certain hallucinogenic substances）提案，今年6月獲得加州 參議會多數票通過之後，預計本月中會在加州眾議會如履平地，令加州迷幻藥毒品離合法化只剩一步之遙。加州非裔 社區8日大聲抗議，呼籲各族裔聯合起來，反對SB 519，遏制迷幻藥毒品合法化貽害加州。

洛杉磯地區非裔社區教育和宗教人士抨擊SB 519。（記者楊青／攝影）

由加州民主黨參議員Scott Wiener提出，民主黨參議員Kamlager和Newman，以及民主黨眾議員Quirk Lee, Low、Wicks等多人聯合撰寫的SB 519，今年2月推出，該法案要求解除目前加州法律對某些特殊迷幻藥毒品的製造、運輸、銷售、擁有和使用的法律管制，允許21歲及以上的人擁有和分享某些致幻物質，如魔法蘑菇、搖頭丸、迷幻劑、氯胺酮和伊波加因等。

洛杉磯地區非裔社區教育和宗教人士抨擊SB 519。（記者楊青／攝影）

SB519也將廢除致幻藥物生產原料的培育、轉移或運輸的相關法律，廢除目前聯邦法規中只有醫生、藥劑師或其他治療執照持有人根據病情而開方使用的大麻藥品的限制，廢除目前法律禁止持有毒品用具的法律，豁免用於測試和分析受管制毒品的禁止項目。該法案同時推翻加州現行法律有關對其他州在加州非法推銷毒品和酒精的信息的限制。

洛杉磯地區非裔社區教育和宗教人士抨擊SB 519。（記者楊青／攝影）

Wiener等人認爲，致幻藥物可以有效地用於治療一系列心理健康狀況，包括焦慮、抑鬱和創傷後應激障礙等，希望立法最終有助於結束禁毒戰爭，該法的推動者認爲，人們不應該因吸毒和持有毒品而被逮捕和監禁。

洛杉磯地區非裔社區教育和宗教人士抨擊SB 519。（記者楊青／攝影）

SB 519今年6月在加州參議會以21-16票通過，立即引起不同族裔和教育及宗教界人士廣汎關注。以教育界和宗教組織擔當主角的非裔社區代表，8日聯合發出怒吼，呼籲各族裔聯合起來，遏止該法成爲加州法律。

荷蘭生產的迷幻蘑菇，也是加州計畫開放的迷幻藥之一。（美聯社）

多位非裔牧師表示，非裔是受毒品和致幻藥物毒害最深的群體，致幻藥物和毒品的高比例使用，使很多非裔家庭家破人亡，非裔犯罪率高，絕對與毒品和致幻藥物的氾濫脫不了關係。

洛杉磯地區非裔社區教育和宗教人士抨擊SB 519。（記者楊青／攝影）

一位牧師表示，非裔一直努力拯救自己的族裔，但許多人身陷致幻藥物毒品身不由己，而且很多家庭代代相傳相互影響惡性循環難以自拔。如果致幻藥物毒品在加州合法化，連帶犯罪都變得暢通無阻，不僅非裔社區的毒品氾濫變本加厲，同樣也會害了整個加州。

洛杉磯地區非裔社區教育和宗教人士抨擊SB 519。（記者楊青／攝影）

一位非裔社會觀察人士指出，值得大家注意的是，SB 519並未提議將此類致幻藥物毒品銷售合法化，換言之，這一提案為致幻藥物毒品的走私開綠燈。他認爲，提出該法案的人，後面有强大的經濟利益。

奧克蘭和聖克魯斯不久前將擁有魔法蘑菇等致幻藥物合法化。俄勒岡州選民去年更進一步，通過個人使用硬性毒品合法化，引起各方激烈爭議。在支持人士認爲致幻藥物合法化是幫助人們克服心理弱勢的同時，反對人士則認為主，致幻藥物毒品合法化也將導致迷姦增加，某種程度上，SB 519為迷姦合法化埋下伏筆。