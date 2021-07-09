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衝浪勝地暗藏「百年漁市」 饕客清早挑鮮貨

蕭愛╱新港灘報導
新港灘因為有一個百年漁市，深受愛好海鮮的人喜歡而出名。（蕭愛提供）
新港灘因為有一個百年漁市，深受愛好海鮮的人喜歡而出名。（蕭愛提供）

南加海岸線長，有名的海灘非常多，橙縣的新港灘因為有一個百年漁市，深受愛好海鮮的人喜歡而出名。這個漁市僅在上午營業。周末假日的清晨，常見漁市大排長龍。

影音來源：蕭愛提供

這個新鮮漁市名叫Dory Fishing Fleet ，上面寫著建於1891年，算來已經有130年歷史。是新港灘歷史協會登記有案的歷史地標。

據說是百年前希臘漁民出海捕魚後，他們厭倦賣給海鮮批發商，直接就在海灘上擺攤，出售漁獲給愛好海鮮的顧客。久而久之成了類似漁民合作社。現在他們的攤位形狀很多還是保持著船的形式，船艙裏全是新鮮魚獲。

漁獲新鮮 老饕不遠千里而來

這些漁民通常是半夜2時下海，清晨6時就能帶回漁獲，就地立即開始出售。剛上陸地的新鮮漁獲，個個顏色鮮亮，自是吸引不少老饕，不遠千里而來，只為找尋來自海上的美食。

一位常去新港灘買魚的華人，40年前移民來美後，就經常去新港灘買海鱒魚，這魚肉質細嫩，像豆腐一般，給牠取名為豆腐魚，從當初一元一磅開始買，現在已經是一磅十元了。這豆腐魚只是這漁市最多最便宜的漁貨，其他還有價錢高的水晶蝦、海膽、海螺，價錢普通的石蟹、蜘蛛蟹、石斑魚、紅衣.……每一種類都是新鮮無比。

新港灘漁市，販售新鮮海產。（蕭愛提供）
新港灘漁市，販售新鮮海產。（蕭愛提供）

新港灘漁市，販售新鮮海產。（蕭愛提供）
新港灘漁市，販售新鮮海產。（蕭愛提供）

Dory漁市就在新港灘長堤橋下的右邊，買完新鮮海鮮後，可以到堤橋上走一來回。堤橋伸入海中，最前端有一餐廳，三面環海，彷彿座落在海上一般，坐在裏面，望著大海，不時有大小船經過，飛鳥掠過，卻少有人聲吵雜。然而不知是否因為疫情，現在已經關閉了。

釣客樂園 踏浪玩沙暢騎單車

堤橋前端常常有人在海釣，一釣一整天，非常有耐心。有時也見有人兜售他們的漁獲。新鮮魚也吸引大鳥飛來覓食，大嘴鳥毫不客氣的在等待適當時機，一大嘴巴就可以搶走辛苦釣上來的小魚。

新港灘的海灘沙質非常細緻，海浪退後，海灘猶如絲緞一樣光滑，光腳走在上面非常舒服。據說常常光腳走海灘，可以排除身上因為用各種電子産品而產生的不好毒素。不管真偽，能走在藍天大海自然環境中，都是令人心曠神怡的享受。

緊鄰新港灘的海邊，有一整排海邊別墅，可以沿著小路漫步，一邊欣賞這些小別墅的不同風光。這條小路不能行車，可以騎腳踏車，附近有出租腳踏車的店家。也有很多人在此條海灘小路溜直排輪。

衝浪客展絕技 空中也有高人秀

新港灘也是衝浪者喜歡的海域，他們拿著衝浪板，身穿潛水衣，在海水一泡幾個小時，就在等待適當時機，能站在板上，隨著巨浪來個漂亮的衝浪，隨著海浪載浮載沈。一般遊客能站在堤上，居高臨下看他們在海浪裡翻滾，也是非常有趣的事。

新港灘也是衝浪者喜歡的海域。（蕭愛提供）
新港灘也是衝浪者喜歡的海域。（蕭愛提供）

新港灘也是衝浪者喜歡的海域。（蕭愛提供）
新港灘也是衝浪者喜歡的海域。（蕭愛提供）

海上的天空也是巨大舞台，常常有飛機或是其他飛行物，掛著標語、廣告詞，橫空而過。更有年輕人背著推進器，在五彩帆布之下，於天空飛翔，真令人揑把冷汗，不知他們如何安全落地。這種飛翔物是「Paragliding」，因為飛行者背著推進器，有動力，可自由自在在天空飛翔，可稱之為機動滑翔傘。

新港灘不是漁港，卻有漁市。百年來的傳承經營，已經遠近馳名，甚至很多外地人要求來此一遊，並買回最新鮮魚獲，大飽口福，所以清晨就有人大排長龍，到八、九時漁市早已售罄。疫情中曾經大大影響魚市生意，最近它終於又恢復門庭若市！

Dory Fishing Fleet Market小檔案

2111 W Oceanfront, Newport Beach, CA 92663

（55號高速公路往南到底，繼續走到21St右轉進入停車場，就可以見到漁市場）

魚市開業時間：

周六、周日（5:30AM–12PM）

周三、周四、周五（ 6:30AM–12PM）

魚市通常賣完就關了，8時就可能沒有了。

小叮嚀：

要買海鮮一定要帶小冰箱保鮮。

新港灘漁市，販售新鮮海產。（蕭愛提供）
新港灘漁市，販售新鮮海產。（蕭愛提供）
新港灘漁市，販售新鮮海產。（蕭愛提供）
新港灘漁市，販售新鮮海產。（蕭愛提供）

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