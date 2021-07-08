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華裔警察：「反警」才是治安惡化主因

記者李雪／洛杉磯報導
有華裔警察認為，全美的反警情緒是造成治安日下主因。此為示意圖。(洛杉磯縣警局天普分局網頁)
有華裔警察認為，全美的反警情緒是造成治安日下主因。此為示意圖。(洛杉磯縣警局天普分局網頁)

日前華人聚居的聖蓋博市和蒙市接連發生白天搶劫案，許多民眾認為和加州司法和立法放縱犯罪有關。不過有華裔警官指出，從執法者的日常工作角度來說，由於全國範圍的反警情緒，不僅讓從事警察職業的人越來越少，而且在職警察也縛手縛腳難以辦案。

一位退休華裔警官表示，司法和立法的放鬆也確實有一部分原因，警察費了那麼多時間和力氣抓到歹徒，卻只是開一張單，也不用坐牢，等著上庭就好。雖然會留下犯罪紀錄，但歹徒們並不在乎。不法分子得不到懲罰，讓警隊的士氣受挫。

但更打擊士氣的其實是全國性反警情緒。他回憶，多年前警察巡邏，腰帶上只需要戴警棍、槍、手銬就好。如今的警察，除了以上三件，腰上還要有泰瑟槍、胡椒噴霧、閃光手電，胸前還要戴隨身相機記錄儀等等，光是這些設備就可見如今警察的難做。

他坦言，因為反警情緒，現場警察常常不敢採取一些主動措施，例如以往若是看到街上有可疑的人，必然會上去盤問。像是上周發生在聖蓋博市超市中的劫案，這些高大的劫匪團伙，原本出現在超市裡就比較少見，更何況行蹤可疑不像在買東西。但若是上前盤問，對方反而可能會說為何不問旁邊的亞裔顧客，是否構成歧視，是否侵犯了個人權利等等。因此警察在現場作業時，縛手縛腳。而歹徒大多也都知道，更加無所顧忌。所以，現在這樣的搶劫非常多，包括搶包以及手機店搶劫等。

他表示，這如同拿走了警察的許多辦案「工具」，但是卻留下更多的責任。因此現在許多年輕人找工作也都會從現實角度出發，畢竟做警察本來就是危險工作，常常要24小時隨時出警很是辛苦，再加之整個社會的負面情緒，自然更少有人考慮從警。他希望公眾不能因為警界中出現個別濫用職權的不良從業者，就認為所有的警察都很糟糕。

對於這些犯罪是否針對華裔或是仇恨亞裔，這位華裔警官認為，倒並不是因為仇恨亞裔於是專門搶亞裔，而是亞裔常常是容易得手的搶劫目標。除了體型弱小，亞裔也常常攜帶現金，還有一些亞裔遊客誤入一些「不應該去的社區」，這在歹徒看來很容易得手。

有華裔警察認為，全美的反警情緒是造成治安日下主因。此為示意圖。(阿罕布拉市警局網...
有華裔警察認為，全美的反警情緒是造成治安日下主因。此為示意圖。(阿罕布拉市警局網頁)

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