好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

是遊民還是圖省錢？一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞市一處代售屋，免費居住數日，被發現後還來索要行李，非常囂張。此類事件如今在那些空屋較多的城市日益普遍，有人還闖入後院游泳 池游泳，甚至有人當自己房子一樣登堂入室。

日前亞市一處豪宅掛牌出售，當地產經紀周末來做開放日（Open House）時，發現房內有行李箱、洗漱用品和女性衣物鞋子等，二樓落地窗也被打開，經紀懷疑有人從二樓進來這裡非法居住，當即報警。當警察 來時，看到一名華人年輕女性和一名男子駕車從這裡離開，且他們的車子發動時差點撞到人。

之後有一個女孩打來電話，表示要取回她放在這裡的行李。該地產經紀表示，對方操著一口京片子，表示不給她行李就報警。他覺得好笑，自己還要報警抓她非法闖入，她還好意思惡人先告狀。

但他說這名女孩看樣子不像是遊民，她化著濃妝，皮膚較黑，梳著雙麻花辮，戴著黑帽子，穿著牛仔背帶褲，裡面是黑色紗織衣服，脖子上還戴著珍珠項鍊。她拿走行李之後，地產經紀留了一個心眼，過兩天又來突擊他代售的房子，發現她還住在裡面，馬上就打電話報警。警察來了之後，調查發現她拿著中國 護照，以非法闖入之名將其帶回警局，但當晚又將她放了，結果她又跑到這個房子住了兩天才走人。

該地產經紀表示，客人得知這個消息很生氣，他和同行詢問後發現，這個女孩四處給地產經紀打電話說自己有30萬，想買房子。目的就是為了到處找在出售的空房子，趁機溜進去留宿。

亞市華裔市長戴守真表示，亞市空房子較多，且很多屋主人在國外，若沒有向市府報備，警察巡邏時也無法確認其是否是合法居住。之前還發生天氣太熱，有遊民去一個房屋的後院游泳池游泳的事情。建議為了安全起見，空屋屋主能積極向市府報備。

還有人跑去空房過節。地產經紀Tim張表示，去年萬聖節，客人在爾灣的一處房子，平時都空著。突然有一天發現房子竟然住了人，且從外面能看到裡面有萬聖節裝飾。客人在中國通過監控路線看到嚇了一跳。

律師劉龍珠表示，房屋屬於私人財產，未經允許進入屬於非法闖入，但是前提是需要在房屋前立一個「私人財產，禁止非法闖入」牌子，同時拍照證明。屋主還要每年自己支付產業稅。否則遇到強占房屋者（squatter），屋主若沒有驅趕他們，且這些強占房屋者如果還替屋主交產業稅，並住滿五年，那按照加州法律，這個房子可能就會成為他們的，所以屋主要格外小心。