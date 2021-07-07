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劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅强走出人生幽谷

記者楊青／洛杉磯報導
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

被控在2012年謀殺懷有三個月身孕妻子鮑晨燕（Chenyan Bao）的前蒙特利公園市華裔居民劉洪新（Hongxin Liu），因與洛杉磯縣檢方達成協議，上周面對較輕的過失殺人控罪不抗辯（no contest），換取11年牢刑。因他自案發被捕後已關押逾3900天，11年刑期所剩無幾，預計8月27日前可出獄。當年案發後五個月隻身來美陪兒子打官司的母親劉鳳雲，也從六旬變成七旬長者，歷經近十年美國生活，百感交集；她表示，遇到太多好人，讓她在美國堅强走出人生幽谷。

劉鳳雲2012年7月帶著簡單行裝從天津來到洛杉磯。當年的2月5日，蒙市Ynez路1000號街區一棟民宅發生命案，時年39歲的華裔婦女鮑晨燕在家中睡覺時死亡，當時她懷有三個月身孕。根據洛縣法醫辦公室驗屍報告，受害人死於「頸部受壓窒息」，並且還遭受鈍器的強迫創傷。鮑晨燕的先生劉洪新當天被捕，他最初被指控犯有一項謀殺和一項謀殺胎兒罪。但他堅稱沒有殺人，而該案在十年中歷經三審，兩度流審，今年7月1日，他對過失殺人控罪不抗辯，全案終於落幕。

而劉鳳雲來美陪兒子打官司，一陪就是十年。「我不懂美國法律，也不評論對這11年各項判決的感覺，但我和老伴都很高興兒子很快就能出獄見到我們，兒子也很快就能見到他的女兒」。劉鳳雲表示，兒子一直都很孝順，她和先生年事漸高，當年不到兩歲就因母親和父親一死一入獄，而被別人領養的孫女也很快進入青春期，都是劉洪新不再堅持說無罪的原因。

獄中進修有成 獄友化干戈

劉鳳雲提及，劉洪新被捕後十年多來一直關押在洛杉磯市中心雙塔監獄。兒子在獄中一直勤奮努力和好學，從入獄第二年就開始系統地學英文，並修美國高中課程，最終用兩年半完成高中課程，獲得畢業證書；之後，他又在獄中學習神學，並承擔起幫助其他獄友的角色，輪執衛生員時，他告訴母親，常常會將監獄中的厠所打掃的纖塵不染，心裏感到特別喜悅。

劉鳳雲表示，劉洪新剛入獄時，曾經被裏面的「大佬」毆打至傷，一些獄友挺身相助，後來當這些人被打時，劉洪新同樣挺身相助，他的行動終於感動逞凶的獄友。這些年，獄友們都能和平相處，常常互相幫助。

同胞伸援手 十年滯美受照顧

雖然做母親堅持認爲兒子沒有殺人，但在法律面前，劉洪新是一名殺人被告。案子歷經三審，期間六次更換律師，劉家在教會和支持者的幫助下，一度籌款十多萬元，換掉公辯律師改請私人律師，但案子兩度流審，曠日持久，劉家最終無力支付私人律師費用，重請公辯律師。

「這些年老伴年事越來愈高，而且因爲兒子的案子，我又不在身邊，患上抑鬱症」，劉鳳雲說，這麽多年一次都沒能回天津的家，一是因為希望給兒子精神支持，二是因為實在沒有錢，買不起飛機票。不過這些年她一直得到無數好心人的幫助，包括教會的一位女牧師邱教授，收留她免費居住六年，包括吃住，分文不取。不僅如此，還自掏腰包幫助她支付神學院學費；最近這些年，又得到一位教友幫助和收留；而家住西洛杉磯的一位華人女士蜜雪兒，先後捐助上萬元幫助她給兒子打官司。這些年，她在陪伴兒子的同時，還完成了神學院課程。

她表示，沒有這些好心人，不知道她這些年如何能在美國生存下來。而在好心人幫助她的同時，美國政府也給她提供一支手機，方便她對外聯絡，所有話費全部免除，而疫情之後，她也先後收到政府的1200元和2000元紓困支票，完全沒想到。

盼早日重見孫女 享天倫樂

劉鳳雲說，她現在最大的盼望，就是早日見到兒子出獄，也希望籍由兒子出獄重返正常生活，早日找回已近十年未能見到的孫女。

提及案發生後，劉洪新在案發當天被捕，「我7月來美後，只短暫見過兩次孫女」。劉鳳雲說，她的孫女是2010年出生，案發時還不到兩歲。她來美時完全不瞭解美國法律，也不知道要求領養孫女，結果2013年初，她得知孫女已被別人認領，「當我們得知這個消息時，他（劉洪新）在法庭上哭，我在下面哭」，從那時至今，她再也沒有見到過孫女。

她說，當年因爲媳婦鮑晨燕出門做家庭工，兒子在家帶孫女，所以父女情深。現在劉洪新的最大願望，就是出獄後和女兒一起，重新好好生活。

美國 洛杉磯 監獄

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