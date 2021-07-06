再破房價紀錄 謝理砸2500萬元賭城買豪宅

謝理謙以破紀錄價格買下韓德森市一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

過去一年多以來全美房市熱絡，自然也帶火了地產和貸款 相關的行業。總部在南加州橙縣 森林湖（Lake Forest）的網路貸款公司「貸得寶」（Loan Depot），今年初向聯邦證券交易委員會（SEC）提出IPO新股上市申請。號稱「現代借貸建構師」的該公司華裔執行長謝理謙（Anthony Hsieh），最近傳出大手筆以破紀錄價格，買下拉斯維加斯附近一處豪宅。

網路貸款公司「貸得寶」（Loan Depot）執行長謝理謙（Anthony Hsieh）。（Loan Depot官網）

這已經不是謝理謙第一次打破當地地產交易紀錄。白手起家的謝理謙熱愛海釣，去年10月他在橙縣新港海岸（Newport Coast），以6100萬元買下一處豪宅，打破橙縣交易紀錄。時隔不到一年，謝理謙又再買下另一處賭城豪宅。

據華爾街日報報導，他新買下的豪宅在拉斯維加斯南邊的小城韓德森市(Henderson)，位於莫哈韋沙漠（Mojave Desert）邊緣，成交價2500萬元。該價格打破拉斯維加斯地產市場紀錄，該紀錄早先為魔術師大衛柯柏菲在2016年以1760萬元。

不尋常的是，謝理謙買下該屋後，還同意租借回開發商，用來給未來其他潛在買家作所謂的「體驗中心」。該豪宅由當地開發商Blue Heron打造，去年4月剛建好。房屋是當代風格，且環保節能。房屋佔地1.2畝，三層樓的室內面積共1.5萬平呎，五臥九浴，其中三個是臥室套間，另有一個主臥套間。其中搶眼的一間「次主臥」（secondary master bedroom），也被稱為「空中套房」，配有一個玻璃橋，能180度觀賞拉斯維加斯市區。

室內裝潢精美。（圖片取自Zillow） 豪宅有五臥九浴。（圖片取自Zillow）

屋子還配有空中酒吧、數位書房、溫控玻璃酒窖、撞球間、配有寵物浴室和寵物用餐區的手工坊，還有三個相連的泳池，車庫可停放11輛車，配有平板電視和特斯拉充電樁。

現年56歲的謝理謙，幼年時隨家人自台灣移民來美，他把創業成績歸功於從父母學到的「量入為出」的理財原則。他從1990年代開始投入網路金融領域創業，先後成立兩家網路貸款的平台，都被收購。

豪宅泳池。（圖片取自Zillow）

2010年謝理謙又創立Loan Depot，利用房屋貸款及重貸提供消費者金融資產品，公司成長快速，迄今經手的貸款額已超過2500億元，是全美排名第二的非銀行消費者融資公司。該公司2019年營收 13億，2020年營收達43億。