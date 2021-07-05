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跨性別設施隱私 爆激烈衝突 出動鎮暴警

記者楊青╱洛杉磯報導
洛市韓國城上周末連續兩天發生反對與支持跨性別團體示威活動，堅持傳統性別理念人士與跨性別人士團體爆發突，至少五人受傷，洛市警局出動鎮暴警察到場。（ABC）
洛市韓國城上周末連續兩天發生反對與支持跨性別團體示威活動，堅持傳統性別理念人士與跨性別人士團體爆發突，至少五人受傷，洛市警局出動鎮暴警察到場。（ABC）

洛杉磯市韓國城上周末連續兩天，發生反對與支持跨性別團體示威活動，堅持傳統性別理念人士與跨性別人士團體爆發衝突，至少五人受傷。這也是從6月28日最高法院駁回，維吉尼亞學區拒絕跨性別學生根據個人性別認同，使用公共厠所上訴案後，洛杉磯地區首度出現對立陣營鬥爭白熱化，令跨性別使用公共設施一事，再度引起華人熱議。

繼3日下午在韓國城知名水療中心Wi Spa門前，支持與反對跨性別陣營發生示威衝突後，雙方陣營4日國慶日一早繼續在洛市中心麥克阿瑟公園對峙。周六的衝突發生在當天下午1時45分左右，反對與支持陣營聚集在洛杉磯威爾榭大道2700號街區的Wi Spa前，僵持兩個小時，最後發展到肢體衝突，洛市警方不得不派出鎮暴警察驅散人群。

男子用水療區 向女秀生殖器

兩場抗議示威和衝突的起因，是因上周末發生在Wi Spa水療中心一段視頻引發。一位憤怒的顧客，在Instagram上以「古巴天使」為名發布視頻，該視頻中的女性向Wi Spa的工作人員抱怨說，她在該水療中心消費時，一名男子走進女性區，並向年輕女孩展示他的生殖器。「他是一個男人」，視頻中的女聲說，「他不是女性。那裡有女孩，還有其他女性，她們對剛看到的事情感到非常冒犯，而你什麼也沒做。你站在他一邊。」

Wi Spa則發出聲明辯護說，與許多其他大都市一樣，洛杉磯也有變性人口，其中一些人喜歡去水療中心。Wi Spa致力於滿足所有客戶的需求。

該段視頻和Wi Spa的聲明很快引起軒然大波，反對Wi Spa政策的民眾前往Wi Spa抗議的同時，跨性別支持組織也前往對陣。根據社群網絡公佈的視頻，跨性別人士和支持者大多身穿黑色衣服，在抗議人群出現不久，推搡和用水瓶摔打抗議人士，並用侮辱性語言要求抗議人士「滾蛋」和「閉嘴」。雙方隨後互毆，場面一度混亂。

「這個社會已病到開始流膿」，部分華人認爲，Wi Spa引發的兩場衝突，只是美國目前激烈的社會運動變革中兩造激戰的縮影，這種激戰在當前的意識形態下，不排除還會繼續升級。但部分華人認爲，跨性別是社會進步的表現，每個新觀念的出現，都可能遇到排斥而形成衝突。

混淆男女性別 華母指是亂源

聖蓋博谷東區一位華人母親表示，在公眾水療場所被「異性看光光」，無異於被人「在政治正確的幌子下被人用目光强暴」。她的三個孩子分別讀中學和小學，兩年前當孩子回來說，他們現在男女同學可以互相使用厠所時，她著實嚇一跳，「我們從小就知道男女有別，我們也這樣教育孩子，但現在美國社會不僅打破孩子們正常健康的觀念，連大人都不知所措」。

她曾想到要去學校抗議，但孩子死活不讓她去，「說是學校和老師說的做的不會錯」，但她始終認爲，混淆男女性別，是社會亂源的開始。

不願透露姓名的華人民選官員表示，政治正確環境下引起奇奇怪怪的事，Wi Spa事件是一個典型。其實商家在政治正確的環境下經營最爲難，既不能違反政府規定和政治正確理念，又不能得罪消費者，只能啞巴吃黃連，希望兩邊討好。但民眾和消費者不願意啞巴吃黃連，尤其涉及個人隱私，全力抗爭是一定的。

洛市韓國城上周末連續兩天發生反對與支持跨性別團體示威活動，堅持傳統性別理念人士與...
洛市韓國城上周末連續兩天發生反對與支持跨性別團體示威活動，堅持傳統性別理念人士與跨性別人士團體爆發突，至少五人受傷，洛市警局出動鎮暴警察到場。（ABC）

一位華人教委認爲，在陌生異性前遮羞是人最基本的人權，也是大多數人最傳統觀念，更何況在公共場所，而且是自己花錢消費的場所，自己的基本人權都沒有得到保護，就是不公平。該教委不諱言，他不支持學校男女同厠，不支持以自己意願，選擇性別使用公共設施和資源，但無奈的是，在加州目前環境中，他的聲音很微弱。他認爲，加州應該有更多像Wi Spa反對者這樣，有更多人勇敢站出來，為正義而戰。

洛市韓國城上周末連續兩天發生反對與支持跨性別團體示威活動，堅持傳統性別理念人士與...
洛市韓國城上周末連續兩天發生反對與支持跨性別團體示威活動，堅持傳統性別理念人士與跨性別人士團體爆發突，至少五人受傷，洛市警局出動鎮暴警察到場。（ABC）

不過也有部分華人對跨性別人士表示支持。一位同性戀的母親表示，她理解非傳統生活方式的人士，「因爲和別人不樣，所以總是受到排擠」，她希望大家給跨性別人士多一點理解和寬容。

洛市韓國城上周末連續兩天發生反對與支持跨性別團體示威活動，堅持傳統性別理念人士與...
洛市韓國城上周末連續兩天發生反對與支持跨性別團體示威活動，堅持傳統性別理念人士與跨性別人士團體爆發突，至少五人受傷，洛市警局出動鎮暴警察到場。（ABC）

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