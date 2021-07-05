路怒釀禍？南加60號公路汽車槍擊案 父死兩子傷

南加60號公路發生汽車槍擊事件，父親死亡，兩名兒子受重傷。（KCAL9視頻截圖）

加州公路巡警局官員證實，60號公路在洛杉磯縣哈仙達岡(Hacienda Heights)第7街附近的東行車道上，3日發生汽車 對汽車的槍擊 事件，導致35歲的拉朋地（La Puente）居民Luis Mendoza死亡，他的兩個十幾歲的兒子受重傷。民眾紛紛猜測，會不會又是路怒事件引發的悲劇。

由於案發地為通往聖蓋博谷華人密集社區的60號公路，這起槍擊案在臉書和Line上的華人群組引起極大討論。

據報導，該事件發生在3日中午12時35分左右，槍手駕駛一輛灰色轎車向受害者所在的白色雪佛蘭汽車開槍，殺死了35歲的Luis Mendoza。槍擊事件導致受害者的車輛撞上另一輛車和一堵牆，另一輛車上的一名婦女捲入車禍，但沒有受到任何傷害。

目前尚不清楚死者的兩個兒子是被子彈擊中受傷，還是父親被槍擊後發生車禍導致受傷。據稱，死者13歲的兒子傷勢嚴重，16歲的哥哥也受傷，但沒有那麼嚴重。三名受害者都被帶到南加州大學 醫療中心，父親Luis Mendoza傷重不治。

南加60號公路發生汽車槍擊事件，父親死亡，兩名兒子受重傷。（KCAL9視頻截圖）

公路巡警局官員Marco Iniguez說：「據發生衝突的兩輛車後面的一名目擊者稱，灰色車內的一名前排乘客將手槍伸出窗外，開始向一輛白色的雪佛蘭Avalanche汽車開火，槍擊之後，這輛灰色車繼續快速向東行駛。」

案發後，加路巡警局人員在60號公路案發現場搜尋證據。60號公路上第7街的所有東行車道，以及605號公路北行、南行車道向60號公路東行車道的過渡路段都被關閉，一直到當天晚上8時45分才重開。

到目前為止，當局還沒有公布該起案件開槍的動機，也沒有公布槍手的任何描述。