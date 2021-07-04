降雨驟減 加州乾到骨頭裡了

與2017年加州乾旱緊急令解除時相比（上圖），加州第二大水庫奧洛維爾湖（Lake Oroville）4月27日的空拍照顯示加州今年乾旱的嚴重程度（下圖）。（Getty Images）

加州 過去12個月的降雨驚人地少，除了已經是連續兩年面臨旱季，更可能是1950年代以來罕見的乾旱。氣象與水利專家評估，除了民生、工業用水受到衝擊外，高溫熱浪更常伴隨著乾旱而來，讓加州再度面臨遍地野火的困境。

北加 的水情最為嚴峻，矽谷與酒莊都已經開始限水，高科技廠更被要求用水要比2013年減少33%，並擴大利用地下水。南加的情況雖然稍好，因為山區還有蓄水區，但是如果降雨持續減少，難保不會有用罄的一天。

不同機構對「年度降雨」（rain year）的認定不同，但以南加的洛杉磯 地區而言，降雨狀況都明顯減少。以民間的Golden Gate Weather Services來說，統計時間是7月到隔年的6月，所以他們認定過去12個月的洛杉磯年度降雨量，就是144年以來的第七低，只有平均值的41%，即5.82吋。

加州水資源廳（DWR）與國家氣象局（NWS）的年度降雨統計都是由10月至隔年9月，因此完整數據尚未公布，但是兩者的紀錄都顯示洛杉磯地區正面臨乾旱。DWR說，以地表水量來說，這個年度應該是史上第五乾的；NWS則說，洛杉磯市中心自去年10月至今只降水5.82吋，同期平均雨量卻是14.64吋，只有40%。

Golden Gate Weather Services創辦人Jan Null表示，加州如果只是一年的乾旱，問題還不大，但是如果連續乾旱，那就會出問題了。以洛杉磯地區為例，降雨已是連續兩年減少；北加主要河川的集水區塞拉內華達（Sierra Nevada）山脈北部不但兩年降雨減少，這個年度的雨量還可能是史上第三少。

沙漠研究所（Desert Research Institute）的學者Benjamin Hatchett表示，加州現在等於面臨接二連三的重擊，洛杉磯地區缺水，科羅拉多河又沒水，塞拉內華達北部、喀斯喀特（Cascades）南部又非常乾燥，整個加州等於乾到骨頭裡了。而且隨著乾旱而來的通常還有熱浪。

例如北加近日的百度高溫，加上極度乾燥的植被，三場山林火災分別燒掉2.3萬畝與4500畝，還導致數千居民疏散。Benjamin Hatchett憂心地說，如果再像去年一樣，天雷勾動地火，加州今年夏季又會很難過了。而且問題不只林火，還有缺水所導致的藻華，大量藻類產生的有毒物資將讓水源無法飲用。