治安差怪旅館 華商槓羅斯密市府
羅斯密市（Rosemead）的華資旅館Friendly Inn，因為治安問題日前被市政府勒令整改，但旅館也透過律師發出答辯信對市府的命令不認同，兩者之間的對抗也反映了疫情時代中小旅館經營和生存的深層次問題。
事件起因自2020年9月以來，羅斯密市公共安全部門發現社區治安問題增多，包括盜竊、暴力事件、亂丟垃圾等，涉及到這間Friendly Inn。2021年1月6日，市府多個部門對Friendly Inn的四間客房進行了安全檢查，認為旅館存在安全隱患。隨後政府人員自2021年1月21日至29日，又分別五次對該旅館其它的客房進行了檢查，這次參與檢查的單位包括羅斯密市府人員和洛縣公共健康部、洛縣消防局，發現了旅館存在諸多安全和衛生問題。
根據市府資料，這些問題包括：客人連續入住超過30天，沒有每日清掃服務，客房內有做飯廚具，旅館沒有對客人紀錄等。此外，市府認為旅館停車場、大門、客房天花板等多項設施也需要修繕。
除此之外，根據洛杉磯縣警局提供的近兩年紀錄，從2019年1月1日 至2021年5月31日，Friendly Inn共記錄了178個報警電話，分別在2020年6月和2021年1月旅館內發生過兩起謀殺案；此外還有槍擊、攻擊、車輛被偷等案件。基於以上調查結果，羅斯密市規劃委員會要求旅館在停車場安排兩名武裝保安，24小時值勤；後來又要求再增加兩名武裝保安，在旅館周圍保障鄰里安全。
2021年4月8日，羅斯密市書記官辦公室收到Frank Weiser律師事務所代表Friendly Inn的律師信，表示要狀告市府對旅館發出的整改令。羅斯密市議會在6月22日討論了該封訴訟信，並將在7月作出決議。
大洛杉磯旅館協會創會會長楊茂生認為，市府的整改令無異於要「扳倒」旅館。例如市府要求旅館安排四個武裝保安24小時看守，按照每人25元一小時薪資來算，一個月的開支就是7萬多，「這是不合理的。」
楊茂生說，對於洛縣警局的犯罪紀錄，2020年的那個謀殺案，被害人是在醫院去世的，而2021年的是在旅館房間。其他警方記錄的案件，其實大多數不見得跟旅館有關係。客人做什麼事，旅館也無法控制。
楊茂生說出了疫情中多數旅館面臨的深刻矛盾。他說，疫情期間旅館生存艱難，住店的客人中低素質者較多。他說，這是沒辦法的事，旅館為了生存只能這樣。如果說對周圍社區帶來了不安全因素，也不能單單怪罪於旅館，解決問題需要當地政府和旅館共同努力。
楊茂生說，Friendly Inn位於2146 South San Gabriel Blvd.，目前由一位陳女士經營。旅館已經有33年歷史，本是由陳姓兄弟先後經營，在陳姓男子過世後，目前由其妻子打理。旅館有50個房間，目前房費為65元一晚。楊茂生說，旅館目前居住的客人超過一半是墨西哥裔，並且一半以上都是入住超過30天的長期住客。楊茂生，旅館若負擔不起整改費用，關閉的損失很大。
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