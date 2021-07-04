治安差怪旅館 華商槓羅斯密市府

羅斯密市的Friendly Inn旅館。（谷歌地圖）

羅斯密市（Rosemead）的華資旅館 Friendly Inn，因為治安問題日前被市政府勒令整改，但旅館也透過律師發出答辯信對市府的命令不認同，兩者之間的對抗也反映了疫情 時代中小旅館經營和生存的深層次問題。

事件起因自2020年9月以來，羅斯密市公共安全部門發現社區治安問題增多，包括盜竊、暴力事件、亂丟垃圾等，涉及到這間Friendly Inn。2021年1月6日，市府多個部門對Friendly Inn的四間客房進行了安全檢查，認為旅館存在安全隱患。隨後政府人員自2021年1月21日至29日，又分別五次對該旅館其它的客房進行了檢查，這次參與檢查的單位包括羅斯密市府人員和洛縣 公共健康部、洛縣消防局，發現了旅館存在諸多安全和衛生問題。

根據市府資料，這些問題包括：客人連續入住超過30天，沒有每日清掃服務，客房內有做飯廚具，旅館沒有對客人紀錄等。此外，市府認為旅館停車場、大門、客房天花板等多項設施也需要修繕。

除此之外，根據洛杉磯縣警局提供的近兩年紀錄，從2019年1月1日 至2021年5月31日，Friendly Inn共記錄了178個報警電話，分別在2020年6月和2021年1月旅館內發生過兩起謀殺案；此外還有槍擊、攻擊、車輛被偷等案件。基於以上調查結果，羅斯密市規劃委員會要求旅館在停車場安排兩名武裝保安，24小時值勤；後來又要求再增加兩名武裝保安，在旅館周圍保障鄰里安全。

2021年4月8日，羅斯密市書記官辦公室收到Frank Weiser律師事務所代表Friendly Inn的律師信，表示要狀告市府對旅館發出的整改令。羅斯密市議會在6月22日討論了該封訴訟信，並將在7月作出決議。

大洛杉磯旅館協會創會會長楊茂生認為，市府的整改令無異於要「扳倒」旅館。例如市府要求旅館安排四個武裝保安24小時看守，按照每人25元一小時薪資來算，一個月的開支就是7萬多，「這是不合理的。」

楊茂生說，對於洛縣警局的犯罪紀錄，2020年的那個謀殺案，被害人是在醫院去世的，而2021年的是在旅館房間。其他警方記錄的案件，其實大多數不見得跟旅館有關係。客人做什麼事，旅館也無法控制。

楊茂生說出了疫情中多數旅館面臨的深刻矛盾。他說，疫情期間旅館生存艱難，住店的客人中低素質者較多。他說，這是沒辦法的事，旅館為了生存只能這樣。如果說對周圍社區帶來了不安全因素，也不能單單怪罪於旅館，解決問題需要當地政府和旅館共同努力。

楊茂生說，Friendly Inn位於2146 South San Gabriel Blvd.，目前由一位陳女士經營。旅館已經有33年歷史，本是由陳姓兄弟先後經營，在陳姓男子過世後，目前由其妻子打理。旅館有50個房間，目前房費為65元一晚。楊茂生說，旅館目前居住的客人超過一半是墨西哥裔，並且一半以上都是入住超過30天的長期住客。楊茂生，旅館若負擔不起整改費用，關閉的損失很大。