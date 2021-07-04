華裔2神槍手警官 「警界奧運賽」奪6金2銀

李庭裕在比賽現場。（取自南巴市警局臉書）

南巴沙迪那市和巴沙迪那市的兩位華裔 「神槍手」警官，近來在有「警界奧林匹克運動賽」的全美警消人員冠軍賽（United States Police and Fire Championships）中的射擊項目裡，奪得六金兩銀多枚獎牌。

南巴市華裔警探李庭裕（Richard Lee）和巴市警局的華裔警官張日明（Nicholas Cheung）自發組隊，在全美警消人員冠軍賽的警察 手槍賽（Police Pistol Combat）中， 在多項個人和團體手槍射擊比賽獲獎，李庭裕獲得六枚金牌，兩枚銀牌，張日明也有兩枚金牌。

兩位華裔「神槍手」警官李庭裕（右）和張日明（左）。（記者李雪╱攝影）

據他們介紹，全美警消人員冠軍賽的項目很多，從游泳、田徑、籃球到射擊都有。手槍射擊是警察的基本功，但是想要在最近七碼、最遠50碼（yard）的不同距離射中靶心並非易事，也遠遠超出了對普通警員的要求。李庭裕從2015年起每年參賽，幾乎每次都能奪得多塊金牌，還曾打破過一些紀錄，只有去年因疫情停辦。2018年他則邀請巴市警局的張日明警官一同比賽，從而可以參加一些團體項目，兩人也每次都能奪得多個項目的冠軍。張日明說，亞裔 擅長射擊等精細動作技巧，在各種國際比賽上能獲得射擊冠軍的大多也是亞裔。

大型警局如LAPD會組隊參加這項「警界奧林匹克運動賽」，不過李庭裕和張日明則是自發跨局組隊。李庭裕笑說因為南巴市和巴市警局合作非常多，無論是在執法還是社區關係上，所以兩人一起組隊合作也相當順利。大警局的官方運動隊可以用上班時間訓練，開銷也由警局承擔。但南巴和巴市的警局相對較小，沒有預算資助，最多只能免費提供靶場。

南巴警局尤其小，射擊室也就一個普通房間大小，倒是巴市的練習靶場稍微大些。因此他兩只能用個人時間練習射擊，為了應對比賽兩人練習量也很大，每月都會消耗數千發子彈，這筆成本也不斐，不過兩人還是樂此不疲。 李庭裕奪得六金兩銀。（取自南巴市警局臉書）

李庭裕從小在南巴沙迪那市長大，如今仍住在該市。從童子軍到警探，在他看來南巴市就是他的老家，從警並保衛社區很自然。1988年他進入聖蓋博市警局做了一年後，就轉回到南巴警局至今。

張日明17歲從香港來到美國，學校畢業後先在房地產業做攝影多年。但出身於警察世家的他，父親和兩位兄長都是警察或軍人，到了35歲時他也決定進入警校學習，後進入巴市警局從警至今。如今張日明已從警官職位退休，現在是巴市警局的外聘槍枝教練，平時訓練警員們射擊。