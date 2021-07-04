Delta入侵 洛縣確診數一周增2倍

洛杉磯縣3日報告了644例新增確診案例以及7人死亡。過去幾天洛縣確診人數迅速增長，疫苗接種依然是關鍵。（檔案圖）

洛杉磯縣3日報告了644例新增確診案例，以及七人死亡。在過去幾天裡洛縣 確診人數繼續以驚人速度增長。

因疫情 住院的人數從2日的275人增加到278 ，洛縣ICU病房的新冠患者人數從72人下降 70人。3日的數據使洛縣現在確診總數達到125萬1848例，死亡人數2萬4498人.

洛縣衛生局表示，最近確診人數增加是因為更具傳染性的Delta變種在社區傳播。洛縣還有400萬居民仍未接種疫苗 ，過去一周病例增加了兩倍，Delta變種有足夠構成重大威脅的風險。

Detla變種佔據美國感染病毒人數的26%以上，它也是印度和英國部分地區疫情肆虐的罪魁禍首。雖然新數據證實完全接種疫苗的人可免受 Delta 變體的嚴重感染，但越來越多證據表明，少數完全接種疫苗的人也可能會被感染，且傳染他人。

衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，在過去一年裡，洛縣防疫取得了巨大進步，但洛縣還沒有走出困境，如民眾打算和別人在假期聚會，請採取明智的預防措施，避免傳播病毒。特別是和尚未接種疫苗的人群及兒童聚會，要加強防護。如未接種疫苗的人，請考慮立即接種疫苗增加個人保護。疫苗為民眾提供了結束疫情的最佳工具。

衛生局2日表示，病毒檢測呈陽性的人數正在增加，但仍然很低僅 1.3%。不過高於1日的 1.2%，並且是6月初的四倍。 主要原因是具有高傳染性的Delta變種繼續在本地傳播，目前已發現245例Delta變種感染病例。顯然Delta已成為在洛縣檢測到的最主要的變種。

洛縣已接種超過1040 萬劑新冠疫苗，最新數據顯示，16歲以上的人口有59%居民完全接種了疫苗，68% 的人至少接種了一劑。老年人接種比例更高，65 歲及以上有 76%接種了疫苗，87%至少接種了一劑。

洛縣繼續提供疫苗獎勵，從2日開始一直持續到下周四，任何在縣、市運營的地點接種疫苗的人，將有機會抽取Descanso花園和漢庭頓圖書館的門票套餐等獎品。