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爾灣華女沫浴 遭2非裔入室洗劫

記者啟鉻／爾灣市報導
爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）
爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

橙縣爾灣市（Irvine）因治安良好適宜居住，一向受到華裔居民青睞。6月30日晚，一華裔住宅遭兩名歹徒闖入，脅迫女屋主擄走數目不詳的現鈔及珠寶。鄰居稱，今年3月間，社區另一所華人住宅也遭竊盜闖入。目前警方在臉書帳號上發布資訊，呼籲公眾協尋嫌犯，案發住宅也正在安裝監控系統。

記者於2日到案發社區探訪。有居民說，30日晚有四至五輛警車出現，並有警員上門詢問是否看見任何可疑人。案發住宅就在社區Radial街與Benchmark路交匯處附近。記者敲門採訪，但住宅主人不在家，只有安保公司技術人員正在安裝監控系統，街邊也停了兩輛安保公司業務工具車。

與案發住宅相鄰的住戶是印度裔，這位女士表示，知道鄰居不久前發生入室劫案，但並不覺得很意外，因為另一華裔鄰居住宅也在今年3月間遭入室竊盜。兩家華裔鄰居購買的住宅都曾是樣品屋，3月間遭入室竊盜住宅。屋主並不居住，而是投資，用於出租。對於該社區治安情況，另一位居民表示，入室竊案不經常發生，但丟失郵寄包裹情況常有。

案發地點位於爾灣市Great Park社區，這是該市近年陸續分階段建設的大型綜合社區，佔地約1300畝，不僅有居民住宅，還有各項娛樂健身休閒購物及教育展覽設施。

據爾灣市警局提供資訊，30日晚約7時49分，警方接到報警後，趕到案發住宅。兩名劫匪得手後已經逃跑。警方表示，兩名劫匪是從住宅後門打碎推拉玻璃門闖入。當時女性屋主正在洗浴，劫匪命令浴室女受害者將衣服穿上，並押著她挨個房間翻找財物，得手後，將女受害者關進衛生間，並用家具頂住門防止報警。

期間，有一名男室友返回，發現異樣，跑出門請鄰居報警。待警方趕到時兩名劫匪早已逃之夭夭。所幸女受害人未受到劫匪傷害。受害者也表示，未看到劫匪拿出武器。警方確認兩名劫匪是非裔，年齡25歲至30歲，呼籲公眾提供更多的搶案線索。

爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，案發地點附近街路標誌。（記者啟鉻／攝影）
爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，案發地點附近街路標誌。（記者啟鉻／攝影）
案發住宅旁停有安保公司工具車，技術人員正在為案發住宅安裝監控系統。（記者啟鉻／攝...
案發住宅旁停有安保公司工具車，技術人員正在為案發住宅安裝監控系統。（記者啟鉻／攝影）

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