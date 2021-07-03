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劉洪新認輕罪 9年6換律師 法界：與檢方都未輸

記者楊青／洛杉磯報導
華裔男子劉洪新（右）2012年被控謀殺妻子鮑晨燕（左）一案，1日因他對檢方提出較輕的過失殺人控罪表示不抗辯。（檔案照片）
華裔男子劉洪新（右）2012年被控謀殺妻子鮑晨燕（左）一案，1日因他對檢方提出較輕的過失殺人控罪表示不抗辯。（檔案照片）

原來住在洛杉磯縣蒙特利公園市的華裔男子劉洪新（Hongxin Liu），被控在2012年謀殺懷有三個月身孕的妻子鮑晨燕（Chenyan Bao）一案，7月1日因他對檢方提出較輕的過失殺人控罪表示不抗辯（no contest），被判入獄11年。本案在過去九年歷經三審，部分華人律師認為相當不尋常，不過此次法庭判決結果，部分律師認為，無論是檢方和被告，都不算輸，可謂「兩全其美」。

因劉洪新自案發被捕後至今已關押3900天，11年的刑期還剩下115天，即大約今年10月底劉洪新即可出獄。不過，由於本案歷經三審，六次更換律師，其中兩次審判陪審團未能達成一致意見而流審，劉母在此期間特別從中國來美陪兒子打官司等，引起社區相當高度關注。記者2日試圖聯繫劉洪新的母親劉鳳雲和相關教會人士，但電話和電郵均未果。

華人律師劉龍珠認為，劉洪新此次對檢方過失殺人控罪不抗辯而獲刑11年，對於檢辯雙方均可謂兩全其美，各得其所。他認為，洛杉磯地檢署對本案一開始是風大雨大，志在必得，但兩次流審的結果，不得不認為對檢方是重大打擊，說明兩次陪審團中均有人對被告給與同情；但法醫驗屍結果也同時顯示，受害人鮑晨燕是在家中睡覺時被鈍器窒息致死，按照法庭證據，被告脫不了關係。

劉龍珠表示，在多次法庭審理中，被告均指出多次遭受害人家暴，但在他看來，太太的家暴恰恰可以被檢方證明是被告殺人的動機，這也正是檢方經過兩次流審依然不放過被告的原因。劉龍珠表示，他相信檢方對被告的起訴，是希望給社會樹立一個準則，即便你是家暴的受害人，可以正當防衛，但如果用謀殺的手段進行報復和還擊，則是法律所不容。

蒙特利公園市Ynez路1000號街區的一棟民宅2012年2月5日發生命案，時年39歲的華裔婦女鮑晨燕在家中睡覺時死亡，當時她懷有三個月的身孕。根據洛縣法醫辦公室驗屍報告，受害人死於「頸部受壓窒息」，並且還遭受了鈍器的強迫創傷。鮑晨燕的先生劉洪新案發當天被捕，他最初被指控犯有一項謀殺和一項謀殺胎兒罪。該案在開庭審理時，劉洪新陳述曾長期遭受妻子家暴的經歷。他說，鮑晨燕曾是舉重運動員，身體強壯，加上家庭背景優越，造成妻子在家庭中是強勢的一方，而他一直是「家暴受害者」，在肢體和語言上都經常遭到鮑晨燕施暴，曾被打到手腕骨折、被刀砍傷等。陪審團在2015年和2016年分別在裁定他的控罪是否成立時，都陷入僵局，本案兩度流審。

一位不願透露姓名的華裔律師表示，此次劉洪新認較輕的過失殺人罪與檢方達成協議，不排除與賈斯康現行的司法政策有關。對於劉洪新來說，已坐牢超過十年，出獄在望，而對於檢方來說，能夠最終被被告定罪，也不算輸。

華裔律師認為，本起家庭悲劇兩死一坐牢，兩敗俱傷，最為倒霉的是未能出生的孩子。華裔律師提醒，家庭暴力在很多華人看來不是大事，但事實上卻可能導致非常嚴重後果。建議無論男女，如果發現對方有嚴重家庭暴力，最好不要結婚；如果已經結婚，家暴的一方依然不能控制自己並有所改善，另一方可以考慮離婚，至少可以大大減少被傷害甚至生命威脅的風險。

家暴 華裔 華人

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