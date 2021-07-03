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憋太久 華人報復性大啖美食 人均近150元也吃得不亦樂乎

記者張宏╱羅蘭岡報導
即使工作日，餐廳也排長龍。（記者張宏╱攝影）
即使工作日，餐廳也排長龍。（記者張宏╱攝影）

疫情後出現報復性消費美食，東區一家主推日式和牛廚師發辦（Omakase）料理的餐廳，近日成為華人社區討論熱點，被稱為最適合約會的餐廳。餐廳門口大排長龍，聚集來這裡品嚐好料的民眾。餐廳2021年版的Tasting Dinner菜單雖然要價人均108元，但是15道料理依然讓不少顧客大呼划算。有人甚至多次光顧，表示疫情之後讓他深感人生苦短，唯有美食不可辜負。

影音來源：記者張宏

即使是工作日，餐廳也排長龍。（記者張宏／攝影）
即使是工作日，餐廳也排長龍。（記者張宏／攝影）

在東區哈崗一家日式燒肉店已營業四年有餘，但是最近成為華人社交媒體上的討論熱點，原因是其推出2021年版的Tasting Dinner菜單，人均108元，15道料理吃足75分鐘。食材包括各式來自日本和美國的優質牛肉，吃法包括生吃、半生醃製、燒烤等，讓味蕾從不同的溫度和口感享受肉的美味。尤其A5和牛配溫泉蛋作為壓軸，採用最頂級的和牛搭配溫泉蛋堪稱味蕾中的煙火盛宴。

A5頂級和牛。（記者張宏／攝影）
A5頂級和牛。（記者張宏／攝影）

餐廳每天下午四點半開業，即使在工作日也是大排長龍。客人有不少華裔，一名來自聖蓋博的華裔年輕人表示，這裡在小紅書上討論度很高，尤其說適合情侶約會，在華人區比較有情調和規格的餐廳有限，疫情期間大家都憋太久，吃膩了家裡的飯菜，想吃好料，正好女友生日就帶著她來體驗一下。

優質牛肉配牛骨髓拌飯。（記者張宏攝影）
優質牛肉配牛骨髓拌飯。（記者張宏攝影）
來自日本和美國的優質牛肉。（記者張宏／攝影）
來自日本和美國的優質牛肉。（記者張宏／攝影）

華人陳先生是一家人來就餐，他說，以前偶爾來，但疫情之後成為這裡常客，每次想吃和牛的時候就會來這裡，畢竟人生苦短。在華人區很少有這樣的地方，宛如置身在米其林餐廳。每次都獲得味蕾的滿足感，是肉食者的天堂。每道菜都有專人解說介紹，能感受到每片肉的品質。

餐廳選擇優質牛肉。（記者張宏╱攝影）
餐廳選擇優質牛肉。（記者張宏╱攝影）
優質牛舌。（記者張宏／攝影）
優質牛舌。（記者張宏／攝影）

華人Tim許和朋友也一起來體驗，他說，雖然餐廳裝潢不錯，但因要在現場加工肉類，所以時不時有油煙味飄來，減分不少。全程15道吃下來，他覺得菜色口感搭配的前後順序並不很科學，因為肉很多，所以比較膩，雖然有柚子茶、水果和蔬菜拼盤搭配解膩，但力度有限。其中一道牛骨湯太鹹，招牌菜和牛溫泉蛋吃下去，瞬間有油蒙了心的感覺，太厚重。

牛肉加牛骨湯。（記者張宏／攝影）
牛肉加牛骨湯。（記者張宏／攝影）
蟹肉茶碗蒸。（記者張宏／攝影）
蟹肉茶碗蒸。（記者張宏／攝影）

另外蟹肉蒸蛋和號稱醃製四個小時的柚子番茄口感一般，最後的白巧克力抹茶因為有爆漿，所以算是小驚喜。最後結帳加小費，人均150元左右，這個價格在洛杉磯西邊環境更舒服的餐廳，能吃到口感的美食，而且還有找。

醃製四個小時的柚子番茄。（記者張宏／攝影）
醃製四個小時的柚子番茄。（記者張宏／攝影）
白巧克力抹茶甜品。（記者張宏╱攝影）
白巧克力抹茶甜品。（記者張宏╱攝影）

華人 疫情 美食

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