國慶旅遊及酒店生意 喜見回溫 旅館周末客滿

黃石公園是現在旅行團和自駕遊的熱門景點，導致院內小木屋緊缺。（海鷗旅行社提供）

今年的國慶日對於旅行業者和酒店業者來說，不再是去年那般愁雲慘霧。一些酒店房間在國慶周末基本客滿，平時入住率也達60%。旅行社並開始出團，雖然人數比疫情前縮水，但是人們對旅遊信心逐漸恢復。

旅館 業者李德揚位於爾灣 的酒店在國慶周末全部客滿，他說，他們的酒店距離新港灘只有15分鐘，但是價格是那裡的三分之一，所以CP值（效益比）很高。現在平日周末生意也很好，目前一周酒店入住率大概60%，讓人滿意的數字，還有婚禮預訂也逐漸回潮。不僅爾灣的酒店狀況不錯，南加州台灣旅館業同業公會其他會員的酒店還出現超售，另外隨著迪士尼樂園開張，周邊酒店也都復活了。再加上最近很多比賽，所以酒店7月和8月的預訂狀況都不錯，9月開學以後會是轉折點，看是否會有商務客人進來，他預計下半年還會往上走。

他說，最近這段時間的火爆在預料之中，比較有趣的是，以往客人都會提前兩三周預訂，現在多數是最後一分鐘預訂房間，周期比以前短。建議大家不要觀望，越觀望會越貴。酒店目前要求員工戴口罩 ，打完疫苗的客人可不戴口罩，但這也沒辦法求證。酒店消毒措施沒有改變，目前酒店最大困擾是找不到低階員工，導致管理層都要參與清潔工作。

旅行社也開始運轉起來，旅行社業者Julia郭7月7日的黃石首發團有37人報名。她說，客人多數是外州飛過來，以往客人參團都是提前幾個月，現在多數是最後一分鐘才確定。第二團的黃石公園7月21日也在陸續報名中，往年這個時候都滿員了。不過大環境如此，只能慢慢恢復。目前暫時不會開其他路線，因為市場上願意出行的人數有限，開太多路線也不一定收得到客人。

旅行社業者Maggie Ying表示，往年國慶是最忙的，但是今年沒有預期的忙。如果說以前是一天200單，一天500人，那今年是一天20單，50人，是以前的十分之一。一些客人還在觀望中，希望大家的旅遊信心盡快恢復。