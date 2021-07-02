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解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

記者王若然／洛杉磯報導
重啟以來，洛縣新增病例快速上升。（Getty Images）
重啟以來，洛縣新增病例快速上升。（Getty Images）

洛杉磯縣1日新增506例確診病例。這是洛縣4月中旬以來單日新增病例最高的一天。洛縣自加州6月15日重啟後，日新增病例持續並明顯地上升，可能與高傳染性的Delta變異病毒有關。

根據洛縣公共衛生局1日公布的數據，1日506例日新增病例幾乎是6月中旬日新增病例的兩倍。而洛縣1日的陽性檢測率為1.2%，是6月12日的三倍高，比一周前（6月25日）的0.8%高出許多。同時新冠肺炎病人住院人數也稍有上揚趨勢，1日有280人，前一天和兩天前分別有275人和255人。1日ICU病人有74，比一天前的76略有下降。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，雖然還需進一步統計，但目前來看，新增病例和住院病例中，多數為非裔人群，而非裔也是疫苗接種率最低的族群。

不過洛縣死亡病例未有明顯上升，1日新增六例新冠死亡病例，目前洛縣累積死亡病例有2萬4489例，累積確診病例有125萬717例。

根據洛縣1日公布的數字，洛縣有450萬民眾完全接種疫苗，其中有2190人仍感染新冠病毒，感染率為0.048%，有192個完成疫苗接種的人，感染新冠並住院治療，概率為0.0042%，其中有20人死亡，概率為0.0004%。

目前洛縣仍有對接種疫苗的民眾實施獎勵的措施。從2日開始至8日，凡是在洛縣政府、洛市政府，及St. John's Well Child and Family Center運營的疫苗站施打疫苗，均有機會贏得漢庭頓圖書館（Huntington Library），德斯康索花園（Descanso Gardens），洛杉磯縣植物園（Los Angeles County Arboretum）或南海岸植物園（South Coast Botanic Garden）其中之一的門票。其中漢庭頓圖書館門票為一年的年票，其他三個為單日票。

洛縣 疫苗 漢庭頓圖書館

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