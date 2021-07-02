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罷免州長紐森特別選舉 排定9月14日

記者陳程威／沙加緬度報導
罷免紐森特別選舉將在9月14日舉行。（記者陳程威╱攝影）
罷免紐森特別選舉將在9月14日舉行。（記者陳程威╱攝影）

加州副州長康伊蓮(Eleni Kounalakis)1日下午表示，罷免州長紐森(Gavin Newsom)的特別選舉將在9月14日舉行。此前州務卿韋伯（Shirley N. Weber）已完成對罷免請願簽名的認證。

加州書記官和選務官協會此前敦促副州長，不要在9月中旬之前安排罷免州長紐森的選舉。因為無法保證有足夠的紙張印製選票。2020年的選舉中，出於對新冠疫情的擔憂，加州許多縣都向選民郵寄選票。州立法會已經將這項規則延長至2021年選舉，這意味著地方選務機關的紙張成本更高。早先加州大多數縣的選票材料供應商告訴當地選務官員，他們無法在9月14日之前提供選舉所需要的紙張。

康伊蓮並未透露決定罷免的時間與選票紙張供應間的關係。

早前，加州民主黨主席希克斯（Rusty Hicks）在加州民主黨大會上就力挺紐森。他表示，將會組織起來反對和擊敗共和黨人企圖罷免紐森的企圖。前加州參議會議長派拉塔（Don Perata）曾希望說服更多選民撤回簽名，4月更成立委員會反對罷免紐森。但罷免案最終仍然成案。

然而因為是否加注黨籍問題，紐森與州務卿分歧也逐漸加大。6月29日紐森對州務卿韋伯提起訴訟，要求法官命令她在今年9月的罷免選票（罷免紐森）上，加入他的政黨傾向（Party preference）。紐森的律師在29日時表示說，副州長康伊蓮尚未安排選舉，因此州務卿可以接受罷免選票的變更。

截止發稿前，紐森辦公室尚未對於此事做出回應。

早先由無黨派「加州公共政策研究所」（PPIC）進行的最新民調顯示，有高達57%的民眾希望紐森留任，40%支持罷免。在2018年紐森競選期間曾獲得多個勞工團體的支持，此前，加州教師工會就表態，將會在罷免投票中支持紐森。然而在紐森上任之後，曾經的競選承諾，包括幫助勞工提升薪水、確保單一健保支付體系等競選承諾依然遭到不少勞團的批評。

紐森 加州 民主黨

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