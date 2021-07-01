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聖蓋博市警員薪資 全洛縣倒數第三

記者李雪／聖蓋博市報導

聖蓋博谷華人聚居城市近來發生數起惡性搶劫事件，有民眾擔憂警力不足問題。據了解內幕的人士爆料，其中聖蓋博市的警員薪資待遇低於平均水平，更比不上周邊幾個城市，造成人手不足。

一位了解警界行情希望匿名的人士透露，雖然按人口比例來說，聖蓋博市的警力似乎看起來充足，但真正落實到排班上就會不夠。比如53個人要除開例休節假日再以24小時分三班算的話，每次真正上班的人數很少。而業內最為基本的要求，至少有四個警員在外面巡邏再配一個主管，但因市府不肯付加班費而經常少於這個人手，這對警員的人身安全也是極大威脅。

他舉例，假若值夜班發生幫派案件，對方有四人，那麼至少也要派三、四名警員去現場，否則對警員來說很危險。再比如，發生任何車禍、家暴等案件，現場也都會派三、四個警員，「那麼此時整個城市就不再受保護了」，因輪班人員都在一個現場，若是同一時間再發生別的案件，便沒有人手可以支應。

此外，該警局除了兩名警官要退休以外，還有一些警官也會在未來大半年退休，屆時人手會更短缺。而該局目前看起來只招到兩個新人，一個還在警察學校，另一個還在訓練。

他指出招不到人的原因，是如今從警察學校畢業的人才本來就越來越少，各市警局都在高薪搶人，聖蓋博市還在用低於業內平均水平的薪資標準。最近洛市裁減警力，於是有許多裁撤人力流出，阿市警局搶到了約十個，蒙市也搶到幾個，但據他了解聖蓋博市連一個申請都沒有收到，「不是不招人，而是沒人來申請，薪資太低了」。而且每年漲薪幅度也就2%左右，去年甚至只有1%，低於通貨膨脹率，若再這樣持續幾年，恐怕更加招不到人。

有業內人士從洛杉磯縣44個有警局的城市官網上一一下載了僱員薪資時間表，排序下來發現聖蓋博市的警員薪資倒數第三，後面還剩貝爾市（Bell）和西拉瑪德瑞（Sierra Madre）墊底。雖然其中有個別其他城市的薪資生效時期是未來一兩年，但該差距仍然相當顯著。

而記者查詢華人聚居的幾個城市官網上的公開招聘信息，同樣是橫向調動（lateral），即已在某執法部門從事同等崗位的人選，警員（police officer）的薪水各城市確實不同：聖蓋博市開出的月薪是6502至7168元，蒙市是6738至8191元，阿罕布拉市則是年薪8萬0508元至10萬2751元，折合下來約等於月薪6709至8563元。

匿名人士還表示，早先通過的SG提案說是會增稅，以維持和改善公共安全服務，投資城市的基礎設施，但大家都擔心市府會將這筆錢用於別處，而非提高警員待遇。其他城市和執法機構都在高薪挖人，很容易造成人才流失，而且低薪招募來的，恐怕都是被別的警局開除有過不良紀錄的人，找不到別的警局工作才來這裡，這樣下去令人擔憂，「若不提高警察待遇，像這次的搶劫案肯定還會發生」。

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