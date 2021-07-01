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治安惡化因警力不足？ 聖蓋博華裔市長否認

記者李雪／聖蓋博市報導
有爆料指出聖蓋博市警員待遇不佳人手不足，但該市官員否認。（取自聖蓋博警局臉書）
有爆料指出聖蓋博市警員待遇不佳人手不足，但該市官員否認。（取自聖蓋博警局臉書）

聖蓋博谷的多個華人聚居城市都有自己獨立的警察局。近來因為多起惡性搶劫事件發生，讓民眾關注這些警局的人手問題。雖有居民和一些知情人士透露聖蓋博市有警力不足、待遇不佳的問題，但該市民選代表否認這項說法。

在6月26日聖蓋博市的全統廣場發生搶劫案之後，有華人讀者爆料，指稱當天廣場商戶有立即報案，但警察並未很快抵達現場。他認為，這也不能怪警察，聖市警察配置人員不足，原因之一是薪資水準低於蒙市及阿市，通常在聖市拿到認證後就去其他城市謀職，因而留不住警員。最近聽說又有兩位警官退休，令他和不少朋友更加憂心。

對於該說法，記者求證另一位當時在現場的目擊者，他表示事發後立即有熱心人拿手機報警，店方似乎也報了警，警察約花了15分鐘到達現場。

聖蓋博市華裔市長廖欽和表示，聖市警方薪資水準低於周邊城市的說法不實，另外兩位要退休的資深警官已經做了30年，退休也很正常。該市的警察配置人員沒有蒙市及阿市人多，是因為城市較小，只有4萬人口，面積也只有四平方哩，蒙市及阿市大約都有近兩倍面積，需要的巡邏人手自然更多。

另外市府的警消人力支出的確壓力比較大，因為小城市養自己的警局消防局，預算大約3000多萬元，是一大筆開銷，但絕對沒有虧待警消人員，他們的薪水其實和周圍城市的警消人員的平均薪資相當。不僅如此，聖市公職人員的健保還比許多別的城市好，員工大約每月1580元。像周邊和聖市規模相當的城市，如羅斯密和天普，許多還沒有自己的警局消防局。提到城市成立自己的警消團隊很花錢，最主要支出是退休金約共1億2000多萬元，蒙市據悉最近也通過發行公債籌集1億100萬元來付退休金。

蒙市丁胖子廣場早先也曾發生搶案。不過蒙市市長饒穎凡對該市警力有信心，她表示蒙市警局的警力非常完善，能有自己城市的警察，不用與縣府分享警力。蒙市也沒有出現警力不足問題，蒙市的警消部門，民調滿意度都很高。但她強調市民應該要盡量小心，因為現在反亞裔仇恨比較多，所以大家要小心個人財物，盡量不要一個人獨自出去。另外也請大家都提高警覺，多拍下犯罪視頻，社區多團結。

根據各市府官網和人口統計，聖蓋博市共有54名宣誓警官，城市人口不到4萬，大致約739名居民比一名警官。而周圍其他城市其實並不比聖蓋博市更好，蒙市這一數字大約為796人，阿罕布拉市則高達985人，亞凱迪亞市則是852人。不過阿市有九名義警，亞市也有十名義警沒有納入計算，此外各市還有一些志願者也未計入。人均警力最充沛的是聖瑪利諾市，平均522名居民就有一名全職宣誓警員。

警察 退休金 聖蓋博

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