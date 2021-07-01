聖蓋博谷犯罪案急增 三原因造惡果

警察全副武裝面對黑命貴抗議示威。（教育記者協會提供）

最近兩周聖蓋博谷華人區接連發生搶案，包括蒙市丁胖子廣場內的搶案，和聖蓋博市大華超市收銀台前，黑人少年搶奪華女皮包，監控錄像公開後令社區十分震撼。治安急速惡化與全國和加州 大環境有關，包括州議會立法放縱犯罪，洛縣檢察長對罪犯網開一面，以及佛洛伊德事件使警局經費削減士氣重挫。

多年來加州監獄 容納不下在押囚犯，特別是去年3月疫情爆發後，監獄也要保持社交距離，被迫提前釋出大量囚犯。另一方面，立法委員和執法官員修法，採取除罪化、輕罪化、毒品合法化，以及不起訴、不坐牢、不要保釋金等措施，減少監獄人口，讓更多留在社區街頭，導致暴力和偷竊犯罪率急升。

佛洛伊德死後全國爆發抗議活動，洛杉磯市議會削減了LAPD經費。（本報檔案照）

立法放縱 街頭罪犯年增數萬

加州2014年公投通過的47號提案，也被支持者稱為《安全社區和學校法》（The Safe Neighborhoods and Schools Act），將一些非暴力犯罪重新歸類為輕罪，例如毒品和財產犯罪，入店行竊、偽造支票以及持有毒品；特別是將偷竊財物價值950美元以下不必坐牢，導致偷竊案大幅成長。

2015年11月提案共同起草者、史丹福大學司法倡導計畫撰寫的一份報告稱，47號案通過後一年使加州監獄囚犯減少了1萬3000人。換言之，當年加州街頭增加了1萬3000名刑期未滿的罪犯。而且，他們可能有恃無恐，犯案越來越多，成為加州治安的重大隱患。與47號法案相似的還有57號法案等。

加州47號提案通過後，洛杉磯各監獄提前釋囚和輕罪免入獄致犯罪案上升。（本報檔案照）

然而，加州進步派立法委員Nancy Skinner，今年又提出SB82提案重新定義「搶劫」，在不使用致命武器或嚴重身體傷害的情況下，僅以武力或恐懼手段從他人或商業機構奪取財產，不算「搶劫」，只算是「一級盜竊罪」，最高處以一年縣監獄囚禁或1000元罰款。這次有了以前的慘痛教訓，加州民眾群起譴責，迫使州議會將此案永久擱置。

賈斯康司改 20城市掀罷免潮

在執法層面最具代表性的進步派，是洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon），他也是當年47號提案共同作者。自去年11月以來，他發布了一系列旨在對罪犯「網開一面」的特別指令，包括取消任何輕罪、非重罪或非暴力重罪的現金保釋；在傳訊前無條件拒絕或取消多項輕罪指控，包括擅自闖入、擾亂治安、刑事威脅、公共場合持有毒品和用具、服用管制藥物、醉酒、拒捕；無照駕駛、遊蕩、賣淫；取消了多項加刑懲罰，包括三振出局法、打擊幫派和違反保釋等。

暴徒放火焚燒LAPD警車。（法新社）

賈斯康放縱罪犯、危害治安的司法改革，激起了強烈反彈，目前洛杉磯縣已有20個城市通過對其不信任案；在支持罷免賈斯康的陣營符合法規初步的要求後，洛縣選務局5月20日啟動罷免程序，支持罷免陣營若能在今年10月27日之前，收集到57萬9062個選民簽名，賈斯康罷免選舉將於2022年舉行。

LAPD縮減經費 警察 士氣重挫

去年5月佛洛伊德（George Floyd）死後，全國爆發了大規模抗議活動後，洛杉磯市議會也在同年7月削減了洛市警局（LAPD）經費約 1.5億元，並承諾將削減的警察經費用於被剝奪權利的社區。該項洛市議會決議重挫警察士氣和服務熱情。同年11月洛市警局警察工會發布一項調查顯示，在當年5月「黑命貴」（Black Lives Matter）浪潮汹湧期間，十分之九的警員感覺沒有得到局長摩爾（Michel Moore）的支持，近40％受訪警員考慮辭職。

洛杉磯市警察在華埠巡邏保護商家和市民安全。（記者丁曙／攝影）

據「洛杉磯時報」消息，在過去12 個月裡，LAPD縮減了近500名警員。警局還修正了一項使用武力政策，要求警察遵守更嚴格的標準。面對不斷上升的暴力事件，LAPD出警逮捕嫌犯也在減少。暴力犯罪比去年增加5.8%，主要是凶殺和槍擊事件，但暴力犯罪逮捕行動卻下降5%。其他犯罪類型，包括大多數財產犯罪，以及搶劫和強姦逮捕也在減少，逮捕案件總數下降了近10%。警員出勤少，社區犯罪增多。