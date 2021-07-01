國會討論是否取消州、地方稅扣抵1萬元上限

加州39區國會眾議員金映玉（Young Kim），紐約國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)等政治官員、權益組織代表30日召開線上記者會。（視頻截圖）

對使用逐項扣減 （itemized deductions ）申報所得稅的人，是否廢除他們就州與地方稅最多只能有1萬元抵減額的上限，近日在國會掀起激烈討論。加州 39區國會韓裔眾議員 金映玉（Young Kim），紐約國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)等政治官員、權益組織代表，30日召開線上記者會，闡述支持取消州稅及地方稅（State and Local Tax, 簡稱為SALT）最高可有1萬元抵減額的上限規定。

根據2017年通過的減稅及工作法案（2017 Tax Cuts and Jobs Act），SALT可抵減聯邦所得1萬元。該項稅法條款使收入較高的州的中上階級納稅人繳更多的稅，比如加州的高科技從業人員即為受害者。在2017年之前，採取逐項扣減的人，州和地方稅的抵減額並沒有上限。

據悉，金映玉是起草「SALT減免法案」（SALT Deductibility Act）的作者之一，該法案要求取消SLAT可抵減聯邦所得的上限。另外國會部分民眾黨員、共和黨員等30餘人組成SALT團（SALT Caucus）一起努力推動該法案。

金映玉在線上記者會表示，「我所代表的第39區人民已經背負著加州、地方高額稅款，還有被高額房價和生活費所拖累。」不少民眾包括工人，老闆，養家糊口的人反應，因為加州和地方稅可抵聯邦所得的上限額，令他們更難在疫情時期生活。

金映玉表示，在目前的稅法下，估計在2022繳稅年，加州第39區將多繳6億稅款。因為SALT可抵聯邦所得有1萬元上限，2018年一年，加州人多付了112億給聯邦稅。

支持取消SALT抵減額上限的政黨人士的另一個論點，是原本採用逐項扣減的中高收入人士因限制被迫只能採用標準扣除額，他們付給聯邦高昂稅收，卻沒有得到比其它州更好的照顧，也讓高稅負高房價的居民外遷到稅率更低的州。參加當天線上記者會的蘇奧齊肯定地表示，中高收入者外遷，最主要的原因就是高稅收。

參院預算 委員會主席桑德斯(Bernie Sanders)上周提出6兆億元預算案中，包括1200億取消五年SALT可抵減聯邦所得上限的預算。這促使一部分議員組織起來要求徹底廢除SALT抵減額上限。反對者則認為取消抵減額上限是給富人的稅務福利，因為若廢除上限額，57%的利益將歸於1%最高收入的富人。

目前正在討論的折衷方案，包括將收入分為年薪40萬元上下。其中40萬元以下的家庭完全取消SALT抵減額限制，40萬元以上的則保留最高1萬元抵減額的政策。對此，反對者表示，在一些高收入人群較多的州，40萬元收入標準仍算中等收入家庭，而對高收入家庭徵高額稅款會迫使他們遷到外州，從而影響州稅收入，進而影響州的公共項目和設施建設。還有人認為40萬元收入標準會對收入剛剛超過一點的民眾不公平，造成「收入懸崖峭壁差。」（Income Cliff）