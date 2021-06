托倫斯再下一城 賈斯康不信任案已20城市通過

洛杉磯縣已有20個城市市議會批准對賈斯康不信任決議。(洛杉磯縣檢察官網站)

托倫斯市(City of Torrance)市議會23日凌晨以多數決票數,通過「對洛杉磯 縣檢察長賈斯康不信任決議」(Resolution of No Confidence in LA County District Attorney George Gascon)。該項表決由華裔市議員陳光豪(George Chen)提議。截至目前,洛杉磯縣已有20個城市通過對賈斯康不信任決議。

托倫斯市議會在官網公布該項決議文件,指出為響應市議員陳光豪6月8日的口頭請求,並徵得市議會同意,工作人員草擬了決議案提交市議會表決,並在調研過程中發現,洛杉磯縣還有其他城市通過類似決議。6月22日托倫斯市議會通過對洛縣檢察長的不信任投票 決議。

托倫斯華裔市議員陳光豪提議對賈斯康不信任表決。(托倫斯市議會官網)

該決議指出,托倫斯市將公共安全和保護社區視為施政重心,有著支持提高公共安全和保護社區的立法和投票的歷史。然而,賈斯康發布了一系列特別指令,包括改革審前保釋政策,取消任何輕罪、非重罪或非暴力重罪的現金保釋;在傳訊前無條件拒絕或取消多項輕罪指控,包括擅自闖入、擾亂治安、刑事威脅、公共場合持有毒品和用具、服用管制藥物、醉酒、拒捕;無照駕駛、遊蕩、賣淫;取消多項加刑懲罰,包括三振出局法、打擊幫派和違反保釋等。

決議認為,賈斯康發布的這些特別指令,與加州 立法機構頒布的州法,以及旨在預防和起訴犯罪並保護公眾的公投法案相矛盾;地方重組或改革起訴的政策必須符合州法,並以合理的意圖和優先順序發布,加強公共安全並保護公眾和受害者的權利。

因此,托倫斯市議會依法通過對賈斯康的不信任決議,並指示工作人員將決議轉交適用和感興趣的辦公室和組織 。並且,敦促賈斯康維護加州法律,避免發布與加州議會或選民公投制定的加州法律相抵觸或相違背的進一步特別指令。

對此,賈斯康發言人薩博 (Max Szabo)向媒體表示,在洛縣88個城市中,批准不信任決議案的城市數量不是特別多。「賈斯康是由洛杉磯縣大多數選民選出,不是由這些保守的市議會中的多數政客選出來的。」在更早的一次採訪中,薩博還說賈斯康制定的指令,增強了公共安全,並且減少了人們重返監獄的機會。此外,這些指令在必要時也有例外。