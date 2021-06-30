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SB 519迷幻藥合法 一片反對聲

記者李雪／洛杉磯報導
多個團體和代表28日舉辦線上集會，激烈反對提案SB 519。（視頻會議截圖）
多個團體和代表28日舉辦線上集會，激烈反對提案SB 519。（視頻會議截圖）

正在加州議會中審議的迷幻藥（Psychedelics）合法化提案SB 519，引起不小爭議。多個團體和代表28日舉辦線上集會，激烈反對該提案。

由舊金山選區的加州議員威善高（Scott Wiener）提出的SB 519法案，將會讓21歲以上的人士持有、分享迷幻藥品的行為合法化，但販賣的行為仍然是非法。法案提出後，爭議不斷。

當天的集會上，與會者紛紛指出SB 519會通過將危險的致幻劑合法化，來增加社區中暴力和謀殺的風險，並「將無數無辜生命置於危險之中」。

非裔與會者Tak Allen現身說法，她的父親就曾服用致幻劑，對她的家庭造成巨大的負面影響。加州麻醉品官員協會立法主任John lovell也表示，自己的一位親友年輕時曾服用別人給的LSD迷幻藥，此後幾十年來都時不時會有記憶閃回（flashback）的狀況發生。

犯罪倖存者公司創始人Patricia Wenskunas也現身說法，作為一個犯罪事件倖存者，當年遭遇性侵和攻擊時，對方就是對她下藥了。因此她深刻了解這些藥物有多危險，而這些受害者需要很努力地才能存活下來。但現在發現這些藥物都合法了，這對受害者們來說是十分大的打擊。她認為任何這類藥物都不應該合法，無法理解這些立法者在想什麼，應該讓公共安全、孩子家庭的安全作為最首要的。

加州犯罪受害者聯合會主席Nina Salarno Besselman表示，該案會導致一大批現在是非法的藥隨之逐漸一一合法化。年輕人屆時能隨意獲得這些毒品，致幻劑能導致暴力，這都不需要科學家告訴大家這些藥對人的傷害。

加州平等公義協會主席華裔李少敏（Frank Lee）表示，如今已有科學證明這些藥物對人的壞處甚至會持續幾十年，這樣的提案若是通過，下一步一定是合法化所有毒品，這給毒販開了一道門。例如大麻合法化之後，當局根本沒有提供任何指導來如何監管。

早前威善高還有一項備受爭議的法案—SB 57，目的是為了合法化「安全注射中心」，讓癮君子可以有「合法」吸毒和獲得協助的場所。該法案也還在加州議會審議中，也同樣激起社區激烈反對。

加州 毒品 大麻合法化

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