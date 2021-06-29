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全統廣場連續搶案震撼 華人籲店家加強保安

記者李雪／聖蓋博市報導
監控錄像拍下黑衣男子走到C太太身後，抓著斜挎包並將她拖倒在地的畫面。（視頻截圖）
監控錄像拍下黑衣男子走到C太太身後，抓著斜挎包並將她拖倒在地的畫面。（視頻截圖）

聖蓋博市全統廣場一家超市內26日發生搶劫案，令許多華人震驚，尤其該案相關的視頻監控之後流出，許多民眾感嘆匪徒太大膽，呼籲商號加強警衛和保安，提高警惕。聖市警方28日已公布行搶過程的錄影帶。

影音來源：聖蓋博市警局╱記者李雪後製

聖蓋博市市議員丁言喻28日證實，警方初步調查後認為，當時應該是兩起搶劫而非三起。但早先有值班警官向本報記者提供的信息為三起搶案。

丁言喻說，26日的案件還是有不少民眾及時報警，這種意識很好。華人區整體犯罪率今年以來確實有增加，希望華人社區可以一起想想如何做好預防工作。

他曾和警局溝通過，警局應會按法律嚴格執法，無論涉事金額多少錢，都會提交給檢方。雖然洛杉磯縣檢察官辦公室可能會有別決定，但是市府層級一定會嚴肅追究，保護市民安全和權利。聖蓋博市總體仍是一個安全城市，歡迎民眾來購物和消費。

華裔市長廖欽和建議，無論店裡管理員還是警衛，如果看到比較特別的客人進來，看起來又不是來消費，就要提高警覺。坦白說，華人社區大多是安全安靜的社區，但這樣的事件再次發生的可能性也是有，所以還是只能提高警惕。

廖欽和表示，該市兩個月前成立安保自衛隊，200位市民自願保護商家和社區安全。不過他強調民眾還是不要直接和搶匪打鬥，報警仍是保護自己人身安全最好的途徑。如今因為加州寬大的法律規定，950元以下財產犯罪不必坐牢的門檻，讓這些人利用法律漏洞到處作案，三、五人一組，作案之後又流竄到別的城市下手。

監控錄像拍下黑衣男子走到C太太身後，抓著斜挎包並將她拖倒在地的畫面。（視頻截圖）
監控錄像拍下黑衣男子走到C太太身後，抓著斜挎包並將她拖倒在地的畫面。（視頻截圖）

2019年曾在羅蘭岡該超市另一家分店被搶的徐女士表示，看到同樣的事情再次發生，她感慨治安從她當時受害到如今都沒什麼改變。周圍的圍觀者那麼多，似乎也沒有人上前制止，她提醒華人千萬不要財不露白且要低調，不要背太大、太好的包。許多犯罪分子都專門搶華人，因為知道有現金，且背包是名牌。

徐女士表示，當年被搶後很長時間都有心理陰影，包括一上車就鎖門，事發的那家超市，她也很長時間沒去。到現在，她出門時都非常警醒，例如她知道商號的攝像頭也有死角會看不到，因此她在停車時會注意停在能被拍到的地方。雖然留下心理創傷，但她自我寬慰表示，「至少防範意識有了」。

她希望商號都要有措施保護顧客，「不能說在你這消費完了，門都還沒出就被搶了」，她認為增加保安，加強攝像監控都有必要，「不然人心惶惶，連超市都不敢去了」。

26日搶案的被害人的丈夫C先生也表示，希望商號能注意這些可疑行徑的人光顧，最好能在門口設置高清攝像頭拍下臉。他表示，美國一些主流連鎖大商場也曾遇到類似場景，有人在店裡遊蕩且形跡可疑，但商場經理就上前問詢可疑人士，「是否需要什麼幫助」，就會讓潛在嫌犯感到自己被盯上而心虛，華人商號或許能效仿。

華人 聖蓋博 加州

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